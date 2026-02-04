Logo
Вејпови и електронске цигарете изазивају озбиљне здравствене ризике

Танјуг

04.02.2026

16:56

Električna cigareta, vejp, pušač
Фото: Pixabay

Француска Национална агенција за безбједност хране, животне средине и здравља на раду (АНСЕС) упозорава на негативне ефекте електронских цигарета, вејпа на средњи и дуги рок, као и на све веће коришћење ових производа међу тинејџерима.

Ансес у данас објављеној студији наводи да, иако су здравствени ефекти дувана доказано штетни, озбиљни и добро документовани, коришћење електронских цигарета је повезано са могућим средњорочним и дугорочним здравственим проблемима, посебно кардиоваскуларним и респираторним, преноси портал БФМТВ.

Кардиоваскурани, респираторни и канцерогени ефекти су вјероватни код оних који пуше вејп, а ако труднице користе електронске цигарете, могући су и лоши ефекти на развој фетуса, упозорава Ансес.

Ови ризици су углавном повезани са учесталим удисањем токсичних супстанци, укључујући алдехиде, познате по својим иритантним и канцерогеним ефектима, наводи се у студији Ансеса.

Како се наводи, електронске цигарете су популарне код свих који желе да престану да пуше, или да уштеде новац, или да смање здравствене ризике и у Француској, шест од 100 људи, укупно више од 3 милиона, свакодневно вејпује и излаже се здравственом ризику.

