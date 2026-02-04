Logo
Детаљи смрти Андрије Петровића: Два пута му позлило у притвору, хитно превезен у болницу

Извор:

072.инфо

04.02.2026

17:07

Коментари:

0
Андрија Петровић преминуо у болници у Зеници
Фото: Facebook

У Зеници је јутрос око 7 сати преминуо Андрија Петровић, привредник, спортски радник и хуманитарац који је годинама био препознат по хуманитарном д‌јеловању и помоћи угроженим категоријама друштва.

Петровић је преминуо у Кантоналној болници Зеница, а званичан узрок смрти за сада није познат јавности.

Како сазнаје портал 072инфо, Петровић је у Кантоналну болницу Зеница превезен из притвора, након што је претходно лишен слободе.

Информацију о његовој смрти потврдила је Лејла Екиновић, портпаролка Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона.

66bce36c71daa Злата Петровић

Сцена

Пјевачица признала да није прочитала ниједну књигу: ''Знам да читам људе''

Према наводима МУП-а ЗДК, Петровић је ухапшен 2. фебруара због кршења заштитних мјера, односно забране приласка одређеној особи. Приликом лишења слободе, како су рекли из МУП-а ЗДК, код њега нису уочене никакве тјелесне повреде.

Дан касније, 3. фебруара, док се налазио у службеним просторијама за задржавање МУП-а ЗДК, Петровић се пожалио на здравствене тегобе, након чега је возилом Службе хитне медицинске помоћи, у пратњи полицијских службеника, превезен у Кантоналну болницу Зеница.

планета земља-12092025

Занимљивости

Тврди да је видјела будућност Земље током клиничке смрти: Упутила озбиљно упозорење

Пружена му је љекарска помоћ, након чега је враћен у просторије за задржавање Полицијске станице Центар. Међутим, приликом поновног боравка у службеним просторијама, лице се опет пожалило на здравствене проблеме, због чега је поново превезен у болницу ради пружања љекарске помоћи. Јутрос око 10 сати службено смо обавијештени да је лице преминуло у 7 сати у Кантоналној болници Зеница - изјавила је Екиновић за 072инфо.

Како незванично сазнаје 072инфо, Петровић је раније имао учестале епилептичне нападе, али се званични узрок смрти очекује након завршетка медицинских и законских процедура.

Коментари (0)
