Детаљи смрти Андрије Петровића: Два пута му позлило у притвору, хитно превезен у болницу

Извор:
072.инфо
04.02.2026
17:07
Коментари:0
У Зеници је јутрос око 7 сати преминуо Андрија Петровић, привредник, спортски радник и хуманитарац који је годинама био препознат по хуманитарном дјеловању и помоћи угроженим категоријама друштва.
Петровић је преминуо у Кантоналној болници Зеница, а званичан узрок смрти за сада није познат јавности.
Како сазнаје портал 072инфо, Петровић је у Кантоналну болницу Зеница превезен из притвора, након што је претходно лишен слободе.
Информацију о његовој смрти потврдила је Лејла Екиновић, портпаролка Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона.
Сцена
Пјевачица признала да није прочитала ниједну књигу: ''Знам да читам људе''
Према наводима МУП-а ЗДК, Петровић је ухапшен 2. фебруара због кршења заштитних мјера, односно забране приласка одређеној особи. Приликом лишења слободе, како су рекли из МУП-а ЗДК, код њега нису уочене никакве тјелесне повреде.
Дан касније, 3. фебруара, док се налазио у службеним просторијама за задржавање МУП-а ЗДК, Петровић се пожалио на здравствене тегобе, након чега је возилом Службе хитне медицинске помоћи, у пратњи полицијских службеника, превезен у Кантоналну болницу Зеница.
Занимљивости
Тврди да је видјела будућност Земље током клиничке смрти: Упутила озбиљно упозорење
Пружена му је љекарска помоћ, након чега је враћен у просторије за задржавање Полицијске станице Центар. Међутим, приликом поновног боравка у службеним просторијама, лице се опет пожалило на здравствене проблеме, због чега је поново превезен у болницу ради пружања љекарске помоћи. Јутрос око 10 сати службено смо обавијештени да је лице преминуло у 7 сати у Кантоналној болници Зеница - изјавила је Екиновић за 072инфо.
Како незванично сазнаје 072инфо, Петровић је раније имао учестале епилептичне нападе, али се званични узрок смрти очекује након завршетка медицинских и законских процедура.
Најновије
Најчитаније
19
48
19
39
19
30
19
20
19
18
Тренутно на програму