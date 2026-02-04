Помоћ радницима ипак неће бити 250 КМ: Још је боље

Извор:
АТВ
04.02.2026
12:38
Коментари:0
На приједлог федералног министра финансија Тонија Краљевића, Економско-социјални савјет (ЕСС) је дао зелено свјетло за наставак исплате неопорезиве помоћи радницима у 2026. години.
Послодавци у ФБиХ ће и у наредном периоду моћи исплатити неопорезиву накнаду радницима у висини до 300 КМ мјесечно за мјесеце од јануара до јуна 2026. године.
Градови и општине
Погледајте како ће изгледати град будућности који се гради у Српској
ЕСС за територију ФБиХ, подржао је јуче Уредбу о исплати неопорезиве помоћи радницима у 2026. години која ће се наћи на сљедећој сједници Владе ФБиХ.
"Циљ наведене мјере, која је настала као продукт континуираног дијалога са синдикатима и представницима послодаваца, је пружање додатне финансијске подршке запосленима будући да се примјеном исте отвара простор за раст примања", казао је Краљевић за Фену.
Додаје како у складу с овим прописом послодавац не може примијенити одредбе Уредбе на начин да раднику умањи плату која му је обрачуната и исплаћена за мјесец новембра 2025. године.
Свијет
Песков поручио: Арктик је руски
Исплата помоћи запосленицима се може вршити мјесечно за мјесец на који се помоћ односи и то (тек по истеку тог мјесеца) у периоду од првог дана наредног календарског мјесеца, а најкасније до задњег дана наредног календарског мјесеца.
Послодавац је дужан, до 7. у мјесецу за протекли мјесец у којем је извршена исплата помоћи, доставити надлежној Пореској испостави Извјештаје о исплати помоћи. Пореска управа ће по пријему наведеног Извјештаја извршити контролу испуњености услова за исплату помоћи прописаних овом уредбом.
Најновије
Најчитаније
19
48
19
39
19
30
19
20
19
18
Тренутно на програму