Помоћ радницима ипак неће бити 250 КМ: Још је боље

АТВ

04.02.2026

12:38

0
Фото: АТВ

На приједлог федералног министра финансија Тонија Краљевића, Економско-социјални савјет (ЕСС) је дао зелено свјетло за наставак исплате неопорезиве помоћи радницима у 2026. години.

Послодавци у ФБиХ ће и у наредном периоду моћи исплатити неопорезиву накнаду радницима у висини до 300 КМ мјесечно за мјесеце од јануара до јуна 2026. године.

ЕСС за територију ФБиХ, подржао је јуче Уредбу о исплати неопорезиве помоћи радницима у 2026. години која ће се наћи на сљедећој сједници Владе ФБиХ.

"Циљ наведене мјере, која је настала као продукт континуираног дијалога са синдикатима и представницима послодаваца, је пружање додатне финансијске подршке запосленима будући да се примјеном исте отвара простор за раст примања", казао је Краљевић за Фену.

Додаје како у складу с овим прописом послодавац не може примијенити одредбе Уредбе на начин да раднику умањи плату која му је обрачуната и исплаћена за мјесец новембра 2025. године.

Исплата помоћи запосленицима се може вршити мјесечно за мјесец на који се помоћ односи и то (тек по истеку тог мјесеца) у периоду од првог дана наредног календарског мјесеца, а најкасније до задњег дана наредног календарског мјесеца.

Послодавац је дужан, до 7. у мјесецу за протекли мјесец у којем је извршена исплата помоћи, доставити надлежној Пореској испостави Извјештаје о исплати помоћи. Пореска управа ће по пријему наведеног Извјештаја извршити контролу испуњености услова за исплату помоћи прописаних овом уредбом.

