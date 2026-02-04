Пораст водостаја на већини хидролошких станица

Извор:
Пораст водостаја најављен је на већини хидролошких станица на водном подручју Јадранског мора, нарочито на подручју Неретве са притокама, као и на подручју ТМТ /Тихаљина-Младе-Требижат/, саопштила је Агенција за водно подручје Јадранског мора.
Агенција је на основу обилних падавина најављених за наредне дане издала обавјештење о прогнози ванредног хидролошког стања на водном подручју Јадранског мора од данас до недјеље, 8. фебруара.
Из ове агенције савјетовали су надлежним институцијама да прате ситуацију и поступају у складу са овлаштењима придржавајући се оперативног плана одбране од поплава, док се службама које спроводе мјере заштите, спасавања људи и материјалних добара препоручује додатни опрез.
