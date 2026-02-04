Logo
Не заборавите кишобран: Сутра претежно облачно са кишом

Извор:

АТВ

04.02.2026

14:01

Коментари:

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се током већег дијела дана очекује натпросјечно топло и претежно облачно вријеме са кишом.

На југу ће падати јача киша и пљускови, који локално могу бити праћени грмљавином, док у високој Херцеговини може бити сусњежице, а на врховима планина провијавање снијега.

Увече се очекује суво вријеме, уз дјелимично разведравање, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар ће током ноћи и јутра бити умјерен до јак, на југу олујни.

Минимална температура ваздуха од два до седам, на југу до десет, док ће максимална температура бити од шест до 12, у вишим предјелима од три степена Целзијусова.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода данас је у Републици Српској и ФБиХ умјерено до претежно облачно вријеме са мјестимичном кишом.

Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Бјелашница минус два, Чемерно шест, Србац, Нови Град, Хан Пијесак, Бањалука и Бихаћ седам, Мраковица и Иван седло осам, Приједор и Сански Мост девет, Гацко, Вишеград, Калиновик, Кнежево, Соколац и Ливно десет, Дринић, Бијељина, Мркоњић Град и Дрвар 12, Зворник и Сребреница 13, Билећа, Добој, Шипово, Бугојно, Јајце и Тузла 14, Рибник, Рудо, Сарајево и Зеница 15, те Фоча, Требиње и Мостар 16 степени Целзијусових.

