Изградња египатских пирамида вијековима је представљала извор огромне фасцинације, а најновија научна истраживања нуде до сада најлогичније објашњење ове градитељске енигме које у потпуности одбацује теорије о ванземаљцима.
Историјски и археолошки консензус указује на то да су пирамиде грађене између двије хиљаде петсто осамдесет девете и двије хиљаде петсто четврте године прије нове ере, те да су служиле као гробнице фараона Старог и Средњег краљевства. Ипак, то није спријечило ширење алтернативних теорија које у процес изградње укључују изгубљене суперцивилизације или натприродна бића.
Главни аргумент заговорника идеје о „технолошки напредној сили“ заснивао се на тврдњи да би радницима било готово немогуће да помјерају огромне камене блокове без помоћи барем једне модерне дизалице. Међутим, истраживање објављено у часопису „НПЈ Херитиџ сајенс“ нуди врло увјерљиво објашњење – без ванземаљских сила.
Према студији о Кеопсовој пирамиди у Гизи, ове величанствене грађевине подизане су помоћу интегрисане рампе која је била уграђена у саму структуру пирамиде. Овај систем је радницима омогућавао да знатно лакше и брже транспортују камене блокове.
Теорију је развио информатичар Висенте Луис Росел Роиг, који ју је тестирао кроз прецизне симулације. Он сматра да је рампа била дио централне конструкције пирамиде, док су радници остављали одређене дијелове спољашњег омотача отвореним како би могли да помјерају блокове тешке и до петнаест тона без већих препрека. Како је градња напредовала, рампа је накнадно затрпавана и затварана, чиме су уклоњени сви видљиви трагови њеног постојања.
"Технологија Старог краљевства није подразумијевала употребу гвозденог алата, точкова за транспорт тешког терета нити сложених система чекрка, али су зато користили бакарна длијета, санке подмазане водом, конопце, полуге, земљане насипе и ријечне барже на Нилу", објаснио је Роиг у студији.
На основу овог модела, симулација је показала да је Велика пирамида, састављена од око два зарез три милиона камених блокова, могла бити изграђена у периоду од двадесет до двадесет седам година.
Ово истраживање надовезује се на ранија сазнања која потврђују да пирамиде нису градили робови, већ врхунски обучени и организовани радници. Према подацима научних журнала, они су живјели у посебно изграђеним насељима, у условима који у то вријеме нису били доступни принудној радној снази, чиме се додатно руши мит о изградњи под присилом.
