Ужас у Хрватској: Камионом ударио три жене, једна преминула

У Бабиној греди у четвртак, 16. априла, око 20.30 часова у догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је жена погинула када да возач камиона њемачких регистарских таблица ударио три пјешака.
Како наводи Полицијска управа вуковарско-сријемска, двије женске су у овој несрећи повријеђене.
"Несрећу је изазвао 40-годишњи возач теретног аутомобила њемачких регистрацијских ознака. Возач је у једном тренутку прекршио саобраћајне прописе те је прешао возилом на лијеву страну коловоза. Притом је налетио на три пјешака које су се кретале уз ивицу коловоза из супротног смјера", навели су из Полицијске управе вуковарско-сријемска и додали:
"Након несреће возач се није ни зауставио ни пружио помоћ повријеђенима, већ је побјегао с мјеста догађаја".
Полицајци су ипак пронашли возача и камиона.
"Тешко повријеђена жена (75) преминула у болници, жене (61) и (47) су лакше повријежене", наводе из полиције.
