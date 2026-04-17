Logo
Large banner

Ужас у Хрватској: Камионом ударио три жене, једна преминула

Аутор:

АТВ
17.04.2026 08:38

Коментари:

0
Фото: МУП Хрватске

У Бабиној греди у четвртак, 16. априла, око 20.30 часова у догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је жена погинула када да возач камиона њемачких регистарских таблица ударио три пјешака.

Како наводи Полицијска управа вуковарско-сријемска, двије женске су у овој несрећи повријеђене.

Невјероватна превара на полагању возачког испита шокирала полицију

"Несрећу је изазвао 40-годишњи возач теретног аутомобила њемачких регистрацијских ознака. Возач је у једном тренутку прекршио саобраћајне прописе те је прешао возилом на лијеву страну коловоза. Притом је налетио на три пјешака које су се кретале уз ивицу коловоза из супротног смјера", навели су из Полицијске управе вуковарско-сријемска и додали:

"Након несреће возач се није ни зауставио ни пружио помоћ повријеђенима, већ је побјегао с мјеста догађаја".

Полицајци су ипак пронашли возача и камиона.

"Тешко повријеђена жена (75) преминула у болници, жене (61) и (47) су лакше повријежене", наводе из полиције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Саобраћајна несрећа

погинула жена

возач

Полиција

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner