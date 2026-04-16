Земљотрес у Црној Гори, осјетило се и у БиХ

Аутор:

АТВ
16.04.2026 16:11

Коментари:

0
Фото: EMSC

Земљотрес магнитуде 3.2 степена Рихтера забиљежен је у данас у 15:43, на подручју Црне Горе.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на у близини границе са БиХ, на око 14 километара од Билеће.

"Требиње је добро затресло", "Баш је тутњало", писали су грађани.

Потрес се осјетио и у Хрватској.

"Јако је затресло", "Није био толико јак, али је трајао", "Тресло је пар секунди", писали грађани Дубровника, Јелсе, Затона...

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

