Земљотрес јачине 3,2 степена погодио Црну Гору!

16.04.2026 15:54

Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес магнитуде 3.2 степена Рихтера забиљежен је у данас у 15:43, на подручју Црне Горе.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на у близини границе са БиХ, на око 14 километара од Билеће.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 5 километара испод површине земље.

"Требиње је добро затресло", "Баш је тутњало", писали су грађани.

Потрес се осјетио и у Хрватској.

"Јако је затресло", "Није био толико јак, али је трајао", "Тресло је пар секунди", писали грађани Дубровника, Јелсе, Затона...

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

