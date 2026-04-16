Земљотрес јачине 3,2 степена погодио Црну Гору!

Аутор:АТВ
Земљотрес магнитуде 3.2 степена Рихтера забиљежен је у данас у 15:43, на подручју Црне Горе.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на у близини границе са БиХ, на око 14 километара од Билеће.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 5 километара испод површине земље.
"Требиње је добро затресло", "Баш је тутњало", писали су грађани.
"Јако је затресло", "Није био толико јак, али је трајао", "Тресло је пар секунди", писали грађани Дубровника, Јелсе, Затона...
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.
