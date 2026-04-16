Искориштавао дјецу за порнографију: Ухапшен мушкарац (68)

16.04.2026 14:42

Шездесетосмогодишњи мушкарац из Плава ухапшен је због искориштавања дјеце за порнографију, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.

Он је осумњичен да је упућивао поруке и остваривао видео-позиве са малољетницом којој је слао и приказивао непримјерен садржај, те захтијевао од ње да му путем "Инстаграма" достави фотографије непримјереног садржаја.

У одвојеној акцији полиција је поднијела кривичну пријаву против двије петнаестогодишњакиње због сумње да су навеле малољетно лице од 13 година на израду фотографија и видеа непримјереног садржаја, а које су потом дијелиле путем друштвених мрежа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

