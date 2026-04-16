Ивановић постао отац по пети пут, подијелио своје искуство о вантјелесној оплодњи

Аутор:

АТВ
16.04.2026 14:39

специјалиста гинекологије и акушерства доктор Драган Ивановић
Фото: АТВ

Познати специјалиста гинекологије и акушерства доктор Драган Ивановић, подијелио је за АТВ своје лично и професионално искуство о борби за потомство и вантјелесној оплодњи.

Породица Ивановић недавно је постала богатија за још једног члана, а доктор је у својој 58. години постао отац по пети пут.

Иза овог срећног исхода стоје године наде и истрајности.

"Имали смо проблема са ранијим трудноћама које се нису завршавале добро. Тада је супруга предложила да покушамо поново. Она би вољела да имамо десеторо дјеце", рекао је доктор Ивановић уза АТВ.

Истиче да му је лични пролазак кроз овај процес помогао да још боље разумије пацијенте који му се свакодневно обраћају са истим жељама и страховима.

"Поента је да је сваки нови живот драгоцјен. Постоје они који коментаришу моје године и питају се шта ће дјетету отац од 58 година. Али, када се дијете роди, оно има шансу ако се не роди, нема никакву", закључује доктор.

Према званичним подацима, сваки шести пар води битку за потомство.

