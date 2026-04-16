Патријарх Порфирије: Одговорност у раду за духовну корист и напредак цркве

16.04.2026 14:32

Патријарх Српске православне цркве Порфирије данас је у Васкршњој посланицима честитао Васкрс верницима
Фото: Српска православна црква

Његова светост патријарх српски Порфирије указао је данас на значај одговорности, сарадње и ревности у раду за духовну корист вјерника, те напредак и јединство Српске православне цркве.

Патријарх српски предсједавао је данас у Београду сједници Епархијског управног савјета на којој су усвојени извјештаји о раду црквених тијела и установа у оквиру Архиепископије београдско-карловачке, те планови за предстојећи период са посебним нагласком на мисионарску, просвјетну и добротворну дјелатност, саопштено је из СПЦ.

Сједници у Патријаршијском двору претходио је чин призива Светог Духа који је у Придворном храму Светог Симеона Мироточивог служио викарни епископ новобрдски Иларион.

(СРНА)

