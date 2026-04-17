Данас без струје 3.000 потрошача

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Братунцу ће данас без електричне енергије бити 3.000 потрошача због годишњег ремонта трафостанице и пратећих далековода, најављено је из предузећа Електро-Бијељина.
Од 9.00 до 17.00 часова без струје ће бити потрошачи у ширем центру Братунца и у неколико насеља на руралном подручју.
Радови ће бити обављени на трафостаници "Братунац један" и далеководима "Братунац град", "Глогова", "Полом", "Суха Равне", "Подградац", "Сребреница" и "ТРЗ".
Друштво
Из Електро-Бијељине наводе да су ови радови од великог значаја за систем дистрибуције електричне енергије и апелују на потрошаче да уваже најављени застој.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
10
27
10
27
10
25
10
15
10
15
Тренутно на програму