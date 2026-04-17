Данас без струје 3.000 потрошача

АТВ
17.04.2026 08:10

У Братунцу ће данас без електричне енергије бити 3.000 потрошача због годишњег ремонта трафостанице и пратећих далековода, најављено је из предузећа Електро-Бијељина.

Од 9.00 до 17.00 часова без струје ће бити потрошачи у ширем центру Братунца и у неколико насеља на руралном подручју.

Радови ће бити обављени на трафостаници "Братунац један" и далеководима "Братунац град", "Глогова", "Полом", "Суха Равне", "Подградац", "Сребреница" и "ТРЗ".

Из Електро-Бијељине наводе да су ови радови од великог значаја за систем дистрибуције електричне енергије и апелују на потрошаче да уваже најављени застој.

