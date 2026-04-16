Полиција упала у лутрију!

16.04.2026 20:19

Фото: Pixabay

Полиција истражује Хрватску лутрију, и то спонзорства додијељена спортским савезима и ненамјенско трошење новца.

Хрватска лутрија недавно је саопштила да је за ову годину повећала спонзорисање са 625.000 евра на чак 1,62 милиона евра.

Извори у Хрватској лутрији су навели да су износи за спонзорисања посљедњих година знатно порасли, у чему је кључну улогу наводно имала тадашњи члан Управе Николина Клаић, пише портал Индекс.

Током 2024. године издвајања за спонзорства наводно су, кроз пренамјене и повећања буџета, достигла око 900.000 евра. У Пословном плану за прошлу годину било је предложено додатно повећање тог износа на чак 1,5 милиона евра.

Тај приједлог није прихватио тадашњи предсједник Управе Игнације Чутура, који је одбио тако велико издвајање, те је предложио 500.000 евра за спонзорства, што је Надзорни одбор прихватио.

Међутим, Влада Хрватске није усвојила тај план. Према Закону о играма на срећу, Влада има обавезу да донесе план пословања Лутрије, а чињеница да план није усвојен, представља преседан, преноси Срна.

Прошле године предложен је и ребаланс плана којим се тражило додатних милион евра за спонзорисања. Тај приједлог није прошао редовну процедуру, нити су га израдиле надлежне стручне службе, већ члан Управе.

Чутура је и такав приједлог одбио, због чега му је Клаићева поручила да га прихвати, увјеравајући га да је то налог премијера Андреја Пленковића, те га упозорила да ће бити смијењен.

Од Чутуре се тражило и финансирање конкретних спортских организација, а након што није прихватио приједлоге, смијењен је са мјеста предсједника Управе и на његово мјесто је именована Клаићева.

Лутрија је, како је наведено, у највећој мјери спонзорски оријентисана на спорт и културу, а највећи износи намијењени су Хрватском олимпијском одбору, те скијашком, рукометном, ватерполо и џудо савезима Хрватске.

Из Лутрије су навели да је планирани износ за спонзорске активности у овој години већи у односу на претходни период због промјене регулаторног оквира.

