Невјероватна превара на полагању возачког испита шокирала полицију

Аутор:

АТВ
17.04.2026 08:30

Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.
Фото: Borta/Pexels

Шпанска полиција открила је софистицирану методу варања на тестовима за возачку дозволу која подсјећа на сцене из шпијунских филмова.

Кандидати су користили специјалне наочаре са скривеним камерама и невидљиве слушалице како би добијали одговоре од помагача ван учионице.

Ова опрема је толико минијатурна да ју је готово немогуће открити обичним прегледом прије почетка испита.

Како функционише систем за варање

За разлику од обичних паметних наочара са видљивим сочивима, ови модели имају микро-објективе уграђене директно у мост наочара. Камера аутоматски снима питања и шаље их путем интернета помагачу који их у реалном времену види и тражи тачне одговоре.

Затим их кандидату преноси преко минијатурне слушалице смјештене дубоко у уху, готово непримјетне за контролоре.

Строге казне за прекршиоце

Због оваквих случајева, власти у Шпанији значајно су пооштриле законе. Свако ко буде ухваћен у коришћењу електронских уређаја за варање суочиће се са казном од 500 евра.

Поред тога, кандидат аутоматски пада на испиту и добија забрану поновног полагања у трајању од шест мјесеци.

Циљ - безбједнији путеви

Полиција истиче да је технологија данас доступнија него раније, али и да су контроле на испитима знатно унапријеђене.

Циљ ових мјера је да се спријечи да неспремни возачи добију дозволе и угрозе безбједност саобраћаја. Овај случај представља јасно упозорење свима који покушавају да пронађу пречице умјесто да науче прописе, преноси Телеграф.

