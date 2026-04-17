На Мелининој свадби свира један од омиљених Харисових бендова: Син Кан неће бити на церемонији

Мелина Галић, позната по браку и разводу од музичке звијезде Хариса Џиновића, стаје на луди камен ове суботе, када ће изговорити судбоносно „да“ британском бизнисмену Џефрију Полу Арнолду Деју.
Свадбена церемонија биће одржана у Монте Карлу, у Кнежевини Монако. Из извора блиских пару наводи се да је Мелина жељела да све протекне у строгој тајности, па ће вјенчање бити организовано у интимном кругу, док ће тродневној прослави присуствовати око 30 званица из Србије са њене стране, као и исто толико гостију са младожењине стране из Велике Британије.
Небо се отвара 17. априла: Феномен који није виђен од 1821. године
Како сазнајемо, на њеном вјенчању ће свирати позната група Џипси кингс, иначе омиљени бенд њеног бившег мужа Хариса Џиновића. Својевремено је Харис имао и сарадњу са групом, добио је од њих ауторска права да пјева њихов хит "Бамболео".
Харис је прије много година имао прилику да сасвим случајно упозна и оца једног од чланова групе. Сусрет се одиграо у једном локалу у Барселони у којем је Џиновић био са пријатељем. У једном тренутку га је понијела атмосфера па је запјевао "Зајди, зајди", што је одушевило старијег господина за којег се испоставило да је отац једног од чланова славне групе.
Цвијановић на Дипломатском форуму у Анталији
Мелина Галић из брака са музичком звездом Харисом Џиновићем има двоје дјеце, ћерку Ђину и сина Кана.
Како се сазнаје, ћерка Ђина ће бити уз мајку и присуствовати њеном великом дану, док се син Кан неће појавити на свадбеној церемонији. Кан је наводно након развода родитеља остао знатно ближи оцу, због чега су се односи са мајком временом додатно удаљили, па није ни позван.
Најрадосније вијести: Српска богатија за 25 беба
Извори наводе да је управо та емотивна дистанца и нарушена породична динамика разлог његовог одсуства са церемоније, која ће се одржати у ужем кругу званица у Монте Карлу. Са друге стране, Ђина је све вријеме уз мајку, па ће тако са њом и осталим гостима провести овај тродневни догађај.
(Курир)
