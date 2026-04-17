Небо се отвара 17. априла: Феномен који није виђен од 1821. године

17.04.2026 07:50

Фото: pexels/Mikhail Nilov

Динамичан шестомјесечни циклус почиње под младим Мјесецом у Овну 17. априла.

Енергија Овна подстиче акцију и замах, па ће овај млад Мјесец пробудити нешто у свима нама. Неки ће можда осјетити позив да потраже љубав и повезаност, док би други ову лунацију могли да схвате као знак да крену за својим професионалним циљевима. Без обзира на то шта има приоритет, астролози вјерују да ће страст у овом лунарном циклусу донијети срећу.

С обзиром на то да ће овај млад Мјесец бити један од најинтензивнијих астролошких догађаја током цијеле године, можда се питате како ће утицати на вас.

Млад Мјесец у Овну инспирише све да д‌јелују и направе значајне промјене у свом животу. Ипак, само четири хороскопска знака ће имати среће у љубави и страсти током младине у Овну. Ова четири знака морају вјеровати у себе, јер ће њихова страст довести до обиља, просперитета и испуњења.

Млад Мјесец у Овну

Млад Мјесец у Овну излази ујутру 17. априла у 7:51, а младе мјесечеве фазе представљају почетак шестомјесечног циклуса. То је савршен тренутак за манифестовање, постављање намјера или извођење лунарног ритуала, јер се млади Мјесеци сматрају снажним “порталима”. Пошто ће овај млад Мјесец бити у ватреном знаку, нека вас води страст. Немојте оклијевати да се упустите у нове почетке и покренете своје планове и амбиције везане за овај лунарни циклус.

Ова енергија младог Мјесеца биће посебно снажна јер се поравнава са још шест планета у Овну, стварајући велики “Aries stellium”. Стелијум настаје када се најмање три планете налазе у истом хороскопском знаку, а овај конкретан стелијум у Овну чини чак седам небеских тијела: Сунце, Млад Мјесец, Меркур, Марс, Сатурн и Нептун. Нешто слично у Овну није виђено још од априла 1821. године. Нема сумње – ово је веома значајан догађај!

Који хороскопски знаци ће имати среће у страсти током овог младог Мјесеца?

Вага – срећа у љубави и вези

Шта чекате? Млад Мјесец у Овну подстиче храброст у вашој седмој кући партнерства и односа. Како стелијум у Овну јача, расте и ваша одлучност. Умјесто да чекате да друга страна направи први корак, сада сте ви онај који треба да буде храбар. Отворено показивање емоција може бити застрашујуће ако се плашите одбијања, али имате много више да добијете ако покажете своја осјећања. Искреност и отворено изражавање љубави могу вам донијети особу коју тражите.

Стријелац – инспирација у креативности и страсти

Ваша радозналост расте док млад Мјесец у Овну активира вашу пету кућу стварања и задовољства. Нови хоби или креативни пројекат могли би да вас потпуно обузму. Иако можда немате искуства, то вас неће зауставити. Овај снажни стелијум вас подстиче да истражите своје скривене таленте. Оно што почне као забава може прерасти у нешто много веће, па чак и финансијски успјешно.

Рак – успјех у каријери

Ово је ваш тренутак да засијате. Можда ћете осјетити притисак када млад Мјесец у Овну активира вашу десету кућу каријере и успјеха, али умјесто да вас сломи, он вас оснажује. Повећава се ваше самопоуздање и одлучност. Без обзира на претходне околности, ништа вас не може зауставити. Ако вјерујете у себе, отвара се пут ка професионалном успјеху и напретку.

Бик – промјена унутрашњег свијета и самопоуздања

Спремни сте за нови почетак? Млад Мјесец у Овну освјетљава вашу дванаесту кућу подсвијести и менталног здравља. Умјесто несигурности, осјећате јачање самопоуздања и унутрашње стабилности. Ваш унутрашњи глас постаје позитивнији и сигурнији. Лакше ћете доносити одлуке и пратити своје циљеве без превише преиспитивања. Вјеровање у себе поново покреће вашу енергију и срећу, преноси ЦдМ.

