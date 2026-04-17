Дневни хороскоп за 17. април: Шта нам астролози предвиђају за данас?

17.04.2026 06:54

Хороскоп
Фото: pexels/ Gabriela Hughes

Доносимо вам дневни хороскоп за петак, 17. април 2026. године.

Ован

На послу вас очекује динамичан дан у којем ће ваша иницијатива бити пресудна за рјешавање изазова. У љубави, заузети ће уживати у заједничком планирању будућих циљева, док би слободни могли започети интересантан разговор са особом из комшилука. Припазите на стопала.

Бик

Могућ је важан телефонски позив који ће вам отворити врата за нову пословну сарадњу. Емотивни партнер ће тражити више ваше пажње и разумијевања, а они који су сами могли би упознати некога на јавном скупу или прослави. Избјегавајте превише кафе и газираних пића.

Близанци

Ваша способност мултитаскинга биће на тесту, али ћете успјети завршити све обавезе. Што се тиче емоција, заузети ће осјетити потребу за изласком из куће, док ће слободни бити шармантнији него иначе, привлачећи погледе гдје год се појаве. Могућа је напетост у врату и раменима.

Рак

Данас је одличан дан за дугорочно планирање трошкова и рационализацију кућног буџета. У односима са вољеном особом влада повјерење, док би слободни могли добити поруку од некога кога су недавно упознали преко пријатеља. Конзумирајте више домаћих чајева за бољи имунитет.

Лав

Креативност ће вам бити на високом нивоу, што ће примијетити и ваши надређени. Заузети ће заједно са партнером ријешити мањи неспоразум из прошлости, док ће слободни осјетити јаку привлачност према особи коју сретну у куповини. Посветите више времена здравој исхрани.

Дјевица

Фокус ће бити на детаљима, што ће вам помоћи да уочите грешку коју су други превидјели у документацији. На љубавном плану, партнер припрема мало изненађење, а слободни би могли развити симпатије према особи из круга колега. Пријала би вам лагана масажа.

Вага

Очекује вас признање за труд који сте уложили у недавни пројекат, а могућа је и новчана награда. У емотивном смислу, заузети ће уживати у хармоничном поподневу, док ће слободни добити прилику за флерт током краћег путовања. Водите рачуна о хидратацији.

Шкорпија

Успјешно ћете завршити преговоре који су трајали дуже него што сте очекивали. У вези је потребно више искрености око личних потреба, док би они који су сами могли доживјети судбоносни сусрет у неочекивано вријеме. Смањите унос шећера.

Стријелац

Данашња енергија вас подстиче на физичку активност и завршавање тежих задатака. Што се тиче срца, заузети ће планирати реновирање или куповину за дом, док ће слободни бити мета удварања особе коју дуго нису видјели. Контролишите унос соли.

Јарац

Бићете веома дисциплиновани, што ће вам омогућити да оставите добар утисак на важне пословне партнере. У емотивним односима влада стабилност, а слободни би могли бити привучени нечијим образовањем и ставовима. Обратите пажњу на зубе и десни.

Водолија

Данас је дан за иновације који могу унаприједити ваш радни процес. У љубави вас очекује узбуђење и нови заједнички хоби са партнером, док ће слободни бити у центру пажње због своје духовитости. Повећајте унос магнезијума.

Рибе

Ваша интуиција ће вам јасно указати на то коме од сарадника можете вјеровати, а кога да избјегавате. На емотивном пољу, заузети ће размјењивати дубока осјећања, док ће слободни пажњу усмјерити на некога ко им је дуго био само пријатељ. Пружите себи више квалитетног одмора.

