Чувао срећке, па се шокирао добитком

Аутор:АТВ
Коментари:0
Мушкарац из Мичигена каже да је његова срећка за Супер томболу лутрије Мичигена стајала у кутији готово пет мјесеци прије него што је открио да је добитак од 100.000 долара.
Становник Мејбија, Пери Пендлетон рекао је службеницима лутрије Мичигена да је купио своју срећку за томболу 19. октобра у трговини Крогер и ставио је у кутију ради сигурности.
"Купио сам пет срећки за Супер томболу током неколико седмица и ставио их у кутију јер је извлачење било још неколико мјесеци прије", рекао је Пендлетон. "Тек прошле седмице помислио сам да бих требао провјерити своје срећке за Супер томболу јер то још нисам учинио."
Био је шокиран када је открио резултате, наводи "Упи".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
6 ч0
Најновије
Најчитаније
22
42
22
40
22
31
22
21
22
11
Тренутно на програму