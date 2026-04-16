Гурнула руку под воду и ухватила нешто: Мислила да је грана, а онда се појавила звијер

Купање у мирној води за једну се жену претворило у прави хорор након што је из воде подигла предмет за који је мислила да је комад дрвета. У сљедећем тренутку схватила је да држи живог алигатора, што је изазвало панику и бијег према обали.
Снимак инцидента брзо се проширио друштвеним мрежама и прикупила стотине хиљада прегледа.
На њој се види како жена безбрижно ужива у води, несвјесна да се тик уз њу налази животиња која мирно плута на површини.
У једном тренутку одлучила је подићи "предмет" из воде, али чим га је дохватила, услиједио је шок. Када је схватила да се не ради о дрвету, већ о младом алигатору, почела је панично вриштати, преноси Дневно.
У страху га је одмах бацила што даље од себе и потрчала према обали.
Све се одиграло у неколико секунди, али довољно да изазове бројне реакције на интернету.
