Хорор! Аутомобил излетио са стазе, убио младића (25): Језиве сцене, ауто се превртао и улетио у публику

20.04.2026 10:17

Језиве сцене су забилјежене на релију "Судамерикано" у Аргентини када је аутомобил излетио са стазе у публику.
Фото: Radio Ñandutí/X/screenshot

Том приликом је једна особа изгубила живот.

Несрећа се догодила на самом почетку етапе у провинцији Кордоба, на дионици стазе на којој је дошло до несреће, низбрдици према мјесту Мина Клаверо, навијачи се окупљају поред стазе одакле гледају трку.

Наравно, то никако није безбједно, а нажалост сада је дошло до трагичне несреће.

Према првим информацијама, возач Дидије Аријас и сувозач Хектор Нуњез из Парагваја су били у аутомобилу који је неконтролисано излетио са стазе у једној кривини. Аутомобил се превртао у правцу навијача, а нажалост један од њих је изгубио живот.

Локалне власти су потврдиле да се ради о двадесетпетогодишњем мушкарцу који је преминуо услјед тешких повреда.

Возач и сувозач су прошли без повреда, а трка је прекинута, преноси Курир

