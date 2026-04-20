Хорор! Аутомобил излетио са стазе, убио младића (25): Језиве сцене, ауто се превртао и улетио у публику

Аутор:АТВ
Коментари:0
Језиве сцене су забилјежене на релију "Судамерикано" у Аргентини када је аутомобил излетио са стазе у публику.
Том приликом је једна особа изгубила живот.
Несрећа се догодила на самом почетку етапе у провинцији Кордоба, на дионици стазе на којој је дошло до несреће, низбрдици према мјесту Мина Клаверо, навијачи се окупљају поред стазе одакле гледају трку.
Наравно, то никако није безбједно, а нажалост сада је дошло до трагичне несреће.
Према првим информацијама, возач Дидије Аријас и сувозач Хектор Нуњез из Парагваја су били у аутомобилу који је неконтролисано излетио са стазе у једној кривини. Аутомобил се превртао у правцу навијача, а нажалост један од њих је изгубио живот.
Tragedia en el Rally Sudamericano: accidente de piloto paraguayo deja una víctima fatal 🚨— Radio Ñandutí (@nanduti) April 19, 2026
📍Un grave accidente se registró este domingo al mediodía durante una competencia del Rally Sudamericano en Mina Clavero, Argentina.
👉🏻El piloto paraguayo Didier Arias, junto a su…
Локалне власти су потврдиле да се ради о двадесетпетогодишњем мушкарцу који је преминуо услјед тешких повреда.
Возач и сувозач су прошли без повреда, а трка је прекинута, преноси Курир
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
18 ч0
Најновије
11
56
11
55
11
51
11
51
11
33
Тренутно на програму