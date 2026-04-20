Премије за млијеко: Министарство исплатило више од 3 милиона марака

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске данас је посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило 3.130.357 КМ за премију за млијеко.

Како наводе из Министарства, исплаћене су премије за 2.470 корисникa. Премија се односи на јануар 2026. године.

