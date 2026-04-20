Акција ”Инсајдер 2”: Грујићу и Травару одређен притвор

Аутор:Огњен Матавуљ
Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Јовици Грујићу (34) и Александру Травару (35) из Бањалуке, осумњиченима за трговину марихуаном.
Притвор је одређен због бојазни да ће боравком на слободи осумњичени ометари кривични поступак скривањем доказа или утицајем на свједоке, као и због опасности од понављања дјела.
”По овом рјешењу суда притвор може трајати до 15. маја”, саопштио је Окружни суд Бањалука.
Грујић и Травар ухапшени су 15. априла у акцији ”Инсајдер 2”. У претресима њихове имовине откривен је ”штек” са око 3,5 килограма марихуане, која је одузета, као и пиштољ и 50 метака.
”Осумњичени су у претходном периоду од њима познатих лица неовлаштено набављали већу количину опојне дроге марихуане, те исту држали и преносили у намјери даље продаје на територији Града Бањалука”, саопштило је раније Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци.
Грујић је у јулу прошле године ухапшен у акцији ”Инсајдер” када је пронађено и заплијењено 27 килограма марихуане. Заједно с њим ухапшен је Станивој Жутић. Обојица су с тужилаштвом склопили споразум о признању кривице на основу којег је Грујић осуђен на четири, а Жутић на три године затвора. Након тога им је укинут притвор и још нису упућени на издржавање казне.
Хапшење Грујића усљедило је само три мјесеца након што је пуштен из притвора, који му је одређен због сумње да је као помагач учествовао у убиству Дејана Костића Деле у јануару 2025. године.
