Нова Жељезара Зеница гаси производњу челика од 22. априла

АТВ
20.04.2026 14:42

Фото: Wikipedia/Flickr

Нова Жељезара Зеница почиње припреме за обуставу интегралне производње челика која ће почети 22. априла, гашењем погона Агломерације и Високе пећи, док ће наредног дана бити обустављен и рад Челичане, чиме ће интегрална производња челика бити окончана, најављено је из ове фабрике.

- Све активности проводиће се у складу са унапријед припремљеним термин‑планом, уз максималне мјере заштите запосленика, имовине и околине. Управа подсјећа да се захтјев за заштиту домаће производње челика води већ шест мјесеци, уз учешће и позитивна мишљења надлежних институција са свих нивоа власти. Упркос томе, Савјет министара је у марту у два наврата одбио предложену уредбу, док су након тога изостале било какве конкретне реакције или одговори на упућене иницијативе и позиве. С обзиром на изражену неконкурентност на тржишту, компанија више не може улазити у додатне финансијске губитке, те Управа закључује да је наставак интегралне производње неодржив и да је њено гашење постало неминовно - наводи се у саопштењу, преноси Н1.

Истичу да се фабрика не затвара, али да не искључују могућност смањења броја запослених.

- Компанија је увијек била друштвено освијештена те у том контексту ће учинити све напоре да осигура нови модел пословања, уз очување радних мјеста у складу са финансијском ситуацијом и законским ограничењима. Такође, доћи ће до реорганизације и могућег смањења броја запослених, што се односи како на директно запослене, тако и на индиректно запослене - навели су из Нове Жељезаре Зеница.

Како је раније речено, уколико стане Жељезара с радом, доводи се у питање 11.000 радних мјеста, јер од њиховог рада зависи и обим посла жељезница оба ентитета, али 500 фирми.

