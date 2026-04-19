Logo
Large banner

Нетанјаху најавио нови споразум

Аутор:

АТВ
19.04.2026 18:37

Коментари:

0
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.
Фото: Tanjug/AP/Ronen Zvulun

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху састао се са предсједником Аргентине Хавијером Милејем, током његове посјете Израелу, а најављено је покретање "Исак споразума" ради јачања веза Израела и Латинске Америке.

Такође, циљ је и увођење нове директне авио-линије између двије земље.

Нетанјаху је дочекао Милеја срдачним загрљајем, уз шалу о сличности имена "Хавијер" и хебрејске ријечи "хавер", која значи пријатељ, наводи Тајмс оф Израел.

Како је саопштено из кабинета израелског премијера, Нетанјаху и Милеј одржали су и састанак у четири ока, након којег се, према писању Џерусалем Поста, очекује формална церемонија потписивања "Исак споразума", иницијативе усмјерене на унапређење политичких, економских и друштвених веза између Израела и земаља Латинске Америке.

Једна од кључних тема током посјете Милеја Тел Авива требало би да буде покретање нове директне линије између Израела и Аргентине, за коју званичници оцјењују да ће допринети развоју туризма, пословне сарадње и међуљудских контаката.

Милеј би, према најавама, требало и да учествује у обиљежавању Дана независности Израела, гдје ће у уторак увече запалити бакљу, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бењамин Нетанјаху

Израел

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner