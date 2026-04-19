Нетанјаху најавио нови споразум

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху састао се са предсједником Аргентине Хавијером Милејем, током његове посјете Израелу, а најављено је покретање "Исак споразума" ради јачања веза Израела и Латинске Америке.
Такође, циљ је и увођење нове директне авио-линије између двије земље.
Нетанјаху је дочекао Милеја срдачним загрљајем, уз шалу о сличности имена "Хавијер" и хебрејске ријечи "хавер", која значи пријатељ, наводи Тајмс оф Израел.
Како је саопштено из кабинета израелског премијера, Нетанјаху и Милеј одржали су и састанак у четири ока, након којег се, према писању Џерусалем Поста, очекује формална церемонија потписивања "Исак споразума", иницијативе усмјерене на унапређење политичких, економских и друштвених веза између Израела и земаља Латинске Америке.
Једна од кључних тема током посјете Милеја Тел Авива требало би да буде покретање нове директне линије између Израела и Аргентине, за коју званичници оцјењују да ће допринети развоју туризма, пословне сарадње и међуљудских контаката.
Милеј би, према најавама, требало и да учествује у обиљежавању Дана независности Израела, гдје ће у уторак увече запалити бакљу, преноси Танјуг.
