На конференцији "Градимо регион" биће представљен пројекат "Ново Требиње"

Пројект "Ново Требиње" који ће дугорочно дефинисати развој града и отворити простор за нове инвестиције биће представљен на великој инфраструктурној и грађевинској Конференцији "Градимо регион" 18. и 19. јуна у Требињу, рекао је градоначелник Мирко Ћурић.
"То је прилика да стручној и инвестиционој јавности представимо пројекат `Ново Требиње` као нову урбану зону која ће се простирати на око 380 хектара и садржаје од јавног интереса, од образовања и здравства до становања и пословних капацитета", појаснио је Ћурић за Срну.
Он је додао да је то један од најзначајнијих развојних пројеката града и Републике Српске, те оцијенио да је конференција "Градимо регион", која ће бити одржана у Требињу, важан искорак у позиционирању града као регионалног центра инвестиција и развоја.
Он је истакао да Требиње данас није само домаћин великих идеја, већ и мјесто гдје се оне реализују.
"Кроз пројекте попут `Новог Требиња` показујемо да имамо капацитет да планирамо и градимо модерне урбане цјелине које одговарају потребама савременог живота. Ова конференција додатно потврђује нашу амбицију да будемо лидер инвестиционог циклуса у региону", навео је Ћурић.
Он је задовољан што ће Конференција окупити водеће грађевинске компаније, међународне инвеститоре, представнике влада, банкарски сектор и најистакнутије архитекте и инжењере региона.
Конференција ће бити одржана у Културном центру, а окупиће више стотина учесника, кључне доносиоце одлука, од инвеститора и извођача до представника институција и финансијских организација.
Током шест тематских панела биће отворена кључна питања повезивања региона, од убрзања изградње ауто-путева, брзих саобраћајница, стратешки значајних инфраструктурних пројеката, енергетских постројења, улоге планирања у обликовању градова будућности, улоге јавно-приватних партнерстава, дигитализације и нових технологија у грађевинској индустрији.
Из Агенције "Иксплоуд медија" /Xplode Медиа/, која је организатор, навели су да се квалитет Конференције огледа и у томе што ће панел-дискусије водити искусни модератори и међународно признати стручњаци, који имају директно искуство у реализацији великих инфраструктурних и инвестиционих пројеката.
Међу потврђеним учесницима су лидери индустрија попут "Интеграл Инжењеринга", "Миленијум тима", "Галенс Инвеста", "Херинга", "Ексинга", "Зета Градње", "ЕЛ промета", "Монтепута", "Тексо Молиора", "Херц Градње", "Експо", те Привредна комора Војводине.
Ту су и компаније које стоје иза најзначајнијих инфраструктурних и урбаних пројеката у региону, као што су Београд на води и Луштица, као и у Новом Саду, Брчком.
Конференција ће окупити и представнике надлежних министарстава и јавних институција из Србије, Црне Горе и Републике Српске, као и кључне актере банкарског и финансијског сектора који учествују у структурирању великих инвестиционих пројеката.
Додатну тежину догађају дају угледни стручњаци и међународно признати професионалци из неколико земаља свијета.
