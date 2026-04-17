Радник добио отказ јер је бранио продавницу од лопова

17.04.2026 11:02

Човјек у одјелу са љутитим изразом лица вришти на телефон у канцеларији.
Вокер Смит (54), држављанин Велика Британија, отпуштен је из ланца Ваитросе након 17 година рада.

Прије Ускрса, Смит је примјетио мушкарца који је у торбу стављао чоколадна јаја и зечиће. Како тврди, радило се о особи која је и раније крала у тој продавници.

У покушају да спријечи крађу, одузео је торбу осумњиченом, што је довело до физичког сукоба. Током инцидента једно од чоколадних јаја пало је на под, а Смит је касније признао да је "из фрустрације" бацио комад чоколаде.

Зашто је добио отказ

Иако је тврдио да је желео да заштити продавницу, компанија је одлучила да га отпусти. Према наводима, раније му је било забрањено да интервенише у ситуацијама крађе.

У многим трговинским ланцима постоје јасна правила такве ситуације смију да рјешавају искључиво обучени радници, попут обезбјеђења или продајних детектива.

Реакције јавности и политике

Овај случај брзо је изазвао бурне реакције. Посланик Крис Филип оцијенио је да ситуација показује растућу дрскост криминалаца и недостатак страха од посљедица.

Он је позвао да се Смит врати на посао, наводећи да његово отпуштање шаље „потпуно погрешну поруку“.

Одговор компаније

Компанија Ваитросе саопштила је да медијски извјештаји не приказују цијелу слику.

У изјави за Би-би-си, навели су да не могу да коментаришу појединачне случајеве, али су потврдили да су спроведене све процедуре.

Посљедице за радника

За Смита посљедице су озбиљне. Недавно се уселио у нови стан и сада страхује да без сталног прихода неће моћи да га задржи.

Не искључује ни могућност да остане без крова над главом, што је додатно појачало емпатију јавности и отворило питање да ли је у овом случају кажњен погрешан човјек, преноси Бизпортал.

