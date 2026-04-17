Скочила цијена злата

Цијена злата порасла је данас за нешто мање од два одсто, на више од 4.850 долара по унци, након објава о смиривању ситуације око сукоба на Блиском истоку.

До тога је дошло пошто су инвеститори реаговали на вест да ће Ормуски мореуз остати потпуно отворен за комерцијални бродски промет током десетодневног примирја између Израела и Либана, преносе медији.

Међутим, према иранским поморским властима, бродови су дужни да транзитирају „координисаном рутом“, што је услов који је поновио и министар спољних послова те земље Абас Аракчи.

Ова објава изазвала је нагли пад цена нафте које су данас ниже за око 10 одсто, што је макар краткорочно помогло у ублажавању инфлаторних притисака.

Ипак, упркос побољшаном расположењу, цјелокупна ситуација остаје крхка.

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће америчка блокада Ормуза остати на снази док се не постигне свеобухватни споразум.

(спутник србија)