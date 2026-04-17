Исплаћено 5,8 милиона КМ за подстицаје

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске данас је посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило 5.871.175 КМ за подстицаје у пољопривреди и то за 2633 корисникa.
Исплаћенa је подршка пчеларској производњи у износу од 1.955.304 КМ, потом подршка мјерама заштите здравља животиња 1.236.785 КМ, те подршка суфинансирању премије осигурања у пољопривреди 588.332 КМ.
За подршку за прераду пољопривредних производа исплаћено је 500.000 КМ, док је за пројекте ловног туризма исплаћено 485.255 КМ.
Исплаћена је и подршка за набавку опреме у сточарској производњи и инвестицијама у постављању соларних панела у износу од 805.279 КМ, за подршку инвестицијама у тржишну инфраструктуру 250.220 КМ, те за подршку изради основе заштите и уређења пољопривредног земљишта 50.000 КМ.
Напомињемо, да се исплате односе на преостале обавезе према правним лицима након што је окончана Мултилатерална компензација.
Градови и општине
Фоча и званично постаје град
Што се тиче обавеза према физичким лицима оне су у потпуности измирене када је у питању 2025. година.
