Исплаћено 5,8 милиона КМ за подстицаје

17.04.2026 13:09

Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске данас је посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило 5.871.175 КМ за подстицаје у пољопривреди и то за 2633 корисникa.

Исплаћенa је подршка пчеларској производњи у износу од 1.955.304 КМ, потом подршка мјерама заштите здравља животиња 1.236.785 КМ, те подршка суфинансирању премије осигурања у пољопривреди 588.332 КМ.

За подршку за прераду пољопривредних производа исплаћено је 500.000 КМ, док је за пројекте ловног туризма исплаћено 485.255 КМ.

Исплаћена је и подршка за набавку опреме у сточарској производњи и инвестицијама у постављању соларних панела у износу од 805.279 КМ, за подршку инвестицијама у тржишну инфраструктуру 250.220 КМ, те за подршку изради основе заштите и уређења пољопривредног земљишта 50.000 КМ.

Напомињемо, да се исплате односе на преостале обавезе према правним лицима након што је окончана Мултилатерална компензација.

Влада Републике Српске

Градови и општине

Фоча и званично постаје град

Што се тиче обавеза према физичким лицима оне су у потпуности измирене када је у питању 2025. година.

Више из рубрике

Лет авиона

Економија

Авио-компаније уводе нове таксе и отказују летове због поскупљења горива

3 ч

0
Човјек у одјелу са љутитим изразом лица вришти на телефон у канцеларији.

Економија

Радник добио отказ јер је бранио продавницу од лопова

4 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Цијена нафте испод 100 долара

8 ч

0
Гд‌је је у Европи најтеже бити подстанар?

Економија

Гд‌је је у Европи најтеже бити подстанар?

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

Мелина Џиновић окренула главу кад је видjела сина: У непријатан сусрет ускочила Брена

15

41

Додик: До јуна законска рјешења о тринаестој плати и подстицај у привреди

15

31

Иран управо објавио: Хормушки мореуз је отворен

15

30

Ухапшен осумњичени за постављање бомбе испод аута

15

28

Уведена нова ријеч за врућ дан

