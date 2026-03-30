Нападнут хрватски конзул у Бањалуци, огласио се Давор Прањић

30.03.2026 18:55

Фото: АТВ

Конзул првог разреда Републике Хрватске физички је нападнут у недјељу навече у Бањалуци, преносе медији.

Наводно, нападнут је и његов брат.

Поводом овог инцидента огласио се потпредсједник Републике Српске Давор Прањић.

"С озбиљном забринутошћу запримили смо информацију о нападу на конзула Републике Хрватске у Бањалуци. Најоштрије осуђујемо сваки облик насиља, а особито нападе на дипломатске представнике", поручио је Прањић.

Истакао је и да су о догађају обавијештени представници Министарства унутрашњих послова Републике Српске те да је успостављена стална комуникација с надлежним институцијама.

Више из рубрике

Бањалука

Бања Лука

Нинковић: "Чистоћа" доставила захтјев за поскупљење услуга

4 ч

0
Евакуисан тржни центар Делта, огласила се полиција

Бања Лука

Евакуисан тржни центар Делта, огласила се полиција

5 ч

0
колона код Делте

Бања Лука

Колапс у Бањалуци: Километарске колоне код "Делте"

5 ч

0
Проглашена ванредна ситуација у Бањалуци

Бања Лука

Проглашена ванредна ситуација у Бањалуци

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

38

Тиндер мијења правила због генерације З

20

36

Дајхман објавио колико је продао ципела и зарадио новца у БиХ

20

25

Козарска Дубица: За санацију пет кључних тачака на водозаштитним објектима 2,4 милиона КМ

20

19

У Дервенти стабилно, нема потребе за ванредним мјерама

20

11

Главни ријечни токови под контролом, бујичне воде направиле проблем у Приједору

