Нападнут хрватски конзул у Бањалуци, огласио се Давор Прањић

Конзул првог разреда Републике Хрватске физички је нападнут у недјељу навече у Бањалуци, преносе медији.
Наводно, нападнут је и његов брат.
Поводом овог инцидента огласио се потпредсједник Републике Српске Давор Прањић.
"С озбиљном забринутошћу запримили смо информацију о нападу на конзула Републике Хрватске у Бањалуци. Најоштрије осуђујемо сваки облик насиља, а особито нападе на дипломатске представнике", поручио је Прањић.
Истакао је и да су о догађају обавијештени представници Министарства унутрашњих послова Републике Српске те да је успостављена стална комуникација с надлежним институцијама.
