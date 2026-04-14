Одржана комеморација Душку Вујошевићу

Прије почетка комеморације одржан је минут ћутања у част некадашњег тренера Партизана.

На почетку комеморације пуштен је видео-снимак о успјесима, лику и дјелу легендарног стручњака "црно-бијелих". У снимку је описана Вујошевићева тренерска каријера, а пуштене су и изјаве некадашњег тренера Партизана, као и кадрови са мечева.

Присутнима се потом на молбу породице Вујошевић обратио преводилац и пјесник Синан Гуџевић.

- Са њим ме је упознао Божо Копривица, док је Душко још живио с родитељима и сестром у Земуну, у Првомајској улици. ЈСД Партизан одлазак њих двојице не може никако надокнадити. Без Душка Вујошевића Партизан се не може ни замислити - рекао је Гуџевић.

Емотиван опроштај од Вујошевића имала је и књижевница и позоришна редитељка Вида Огњеновић.

- Опраштамо се од човијека океанске човјечности и њежног срца. У њему је сваки пријатељски бол могао наћи утјеху. Његово пријатељство био нам је заклон од сваког зла. Пред њим смо осјећали кривицу и за најмање одступање од часног, човјечног и истинитог. То су била упоришта његове јединствене личности, он нас је примјером опомињао да је бити човијек озбиљна обавеза. Не познајем човијека који би топлије загрлио и пажљивије саслушао, који би се брже бацао у вртлог да помогне - навела је Огњеновић.

Од легендарног тренера опростио се и новинар Предраг Пеца Поповић.

- Сањао је као дијете, мислио као научник, анализирао као психолог, радио као технолог, волио као пјесник и одлучивао као часни судија. Тиме је заувијек освојио своју аутентичност. Начитан интелектуалац и мудрац, па тек онда тренер. Држао се принципа - 'можеш преко неке везе да играш, али не можеш преко те везе да играш добро'. Стварао је играче, али стварао је и људе послије каријере - рекао је, између осталог, Поповић.

У име Кошаркашког савеза Србије од Вујошевића се опростио потпредседник КСС Ненад Крстић.

- Данас се опраштамо од човијека чије име заузима посебно мјесто у историји српске кошарке. Његов допринос се не огледа у побједама, само, већ у систему који је стварао. Многи његови играчи су постали репрезентативци и носиоци игре, његова вјера у рад, дисциплину и стрпљење оставила је трајан печат у српској кошарци - навео је Крстић.

Присутнима се обратио и предсједник КК Партизан Остоја Мијаиловић.

- Тешко је пронаћи ријечи када се опраштамо од човијека који нам је свима много значио, а мени лично толико пута био ослонац, подршка и глас разума. Није био само велики тренер, то сви знамо, историја ће говорити о ономе што је дао кошарци. Био је човијек става, човијек карактера и човијек који никада није бирао лакши пут. Увијек је говорио истину, чак и онда када је та истина све нас бољела. Имао сам срећу и част да га познајем, да чујем његов савјет када је најтеже - изјавио је Мијаиловић.

На крају комеморације је пуштена омиљена пјесма Душана Вујошевића - "Памтим само сретне дане".

Комеморацији су, осим породице и пријатеља, присуствовали и бројни људи из света спорта, као и друге јавне личности.

Ту су били и потпредсједник Владе Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић, министар спорта Зоран Гајић, предсједник ФК Партизан Расим Лјајић, предсједник ОКС Дејан Томашевић, предсједник ЈСД Партизан Жељко Танасковић, некадашњи предсједник Србије Борис Тадић, представници КК Црвена звезда и КК Будућност, као и Жељко Обрадовић, Предраг Даниловић, Саша Ђорђевић, Жарко Паспаљ, Мишко Марић, Иво Накић, Жофри Ловерњ, Мирослав Берић, Новица Величковић, Саша Павловић, Зоран Славнић, Зоран Стевановић, Мирослав Николић, Владимир Драгутиновић, Млађан Шилобад, Душан Кецман, Миленко Тепић, Влада Јовановић, Братислав Бата Ђорђевић, Драган Луковски, Драган Тодорић, Владе Ђуровић, Лука Павићевић, Данко Лазовић, Вања Маринковић, Богољуб Карић, Драгослав Бокан, Немања Васиљевић, Горан Грбовић, Мухарем Баздуљ.

Вујошевић ће бити сахрањен данас у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду.