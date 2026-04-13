Највећи тренд међу фризурама: Некада је била апсолутни хит, а сад долази у још бољем издању

Аутор:АТВ
Коментари:0
Исфенирани боб из деведесетих комбинује двије најтренди фризуре: фен фризуру и класичан боб.
Прољеће је у знаку промјена, новитета у трендовима и освјежења, како у гардероби, тако и у бјути свијету. Размишљате ли и сами о промјени, можда фризуре, имамо одличан приједлог који можете испробати у новој сезони. Ради се о исфенираном бобу, фризури која је обиљежила деведесете године прошлог вијека, а сад нам долази у још бољем, софистициранијем и елегантнијем издању. Баш оно што је потребно за топлу сезону.
Исфенирани боб из деведесетих комбинује двије најтренди фризуре: фен фризуру и класичан боб. Уједињује их, а резултат је шик фризура која је као створена за гламурозне прилике, а сјајан је избор и за сваки дан.
И док су раније године биле у знаку "неуредне" косе, лежерних пунђи и фризура које изгледају ноншалантно, сада је нагласак стављен на елеганцију и сјај. С обзиром на то да је прошла година била у знаку боба, фризери вјерују да ће се његова доминација наставити и током цијеле ове године, а ако желите да му додате дозу гламура, испробајте исфенирани боб.
У први план долази волумен па је вријеме да пеглу за косу замијените четком с којом ћете га постићи, пише Гламоур. Прије него што косу подијелите у неколико дијелова за фенирање, по дужини и на крајеве нанесите уље. Фенирајте прамен по прамен помоћу округле четке за волумен и фена за косу, а да бисте постигли "прозрачан" ефекат, стилизујте косу у смјеру супротном од лица како бисте постигли динамику.
За сушење користите средњу јачину, јер ћете тако уштедјети много времена, а за стилизовање косе најјачу снагу фена. Имајте на уму да је топлина та која је заслужна за стилизовање косе и помаже у постизању жељеног изгледа. Искористите и функцију дувања хладног ваздуха, што ће коси дати потребан сјај.
Кад су у питању алати, најбољи избор је округла четка, а што је она већа, то ћете косу брже осушити. Не заборавите и на квалитетне производе јер ће, у супротном, фризура брзо "спласнути".
Производи за косу играју велику улогу у постизању савршене исфениране фризуре, па немојте да их прескачете. Посебно су битни они који штите косу од топлине, а у рутину можете убацити и крему за стилизовање, као и спреј и mousse за волумен, пише Б92
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Стил
2 д0
Стил
2 д0
Стил
3 д0
Стил
5 д0
Најновије
Најчитаније
17
11
17
01
16
53
16
53
16
50
Тренутно на програму