Шеранић: То су патолошке лажи!

14.04.2026 19:58

Ален Шеранић на конференцији за новинаре
Комплетан новац који Фонд солидарности прикупи троши се искључиво за лијечење дјеце у иностранству. Надлежни упозоравају да се у јавности појављују нетачне информације које могу довести у заблуду грађане и угрозити повјерење у рад фонда.

Из Фонда поручују да неће дозволити да било ко доведе у питање њихов рад, али ни да се, како наводе, на рачун дјеце прикупљају политички поени.

"Оно што нам је најважније да апсолутно никоме не дозволимо да пољуља повјерење грађана у оно што ми радимо и на начин на који ми то радимо, многи кажу да смо фин институција ја након осам година тврдим да нисмо јер смо ми пријатељи свих тих породица и све те дјеце. Не могу да дозволим да некоме ко жели да прикупља политичке поене", каже Јасминка Игњатовић, директор Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству

Реаговао је и министар здравља и социјалне заштите, који најављује и могућност подношења кривичних пријава због ширења дезинформација и изазивања панике у јавности. Подсјећа да постоје два одвојена фонда солидарности, са различитим намјенама.

"Налози и плаћања из Владе РС са којег рачуна је отишло 3 милиона за Љубију отишло је са рачуна генералног секретаријата Фонда солидарности на рачун Љубије то нема никакве везе са фондом солидарности за лијечење дјеце у иностранству, ово су патолошке лажи неприхватљиве су као лаж и неприхватљиве што се тиче болесних људи и дјеце", каже Ален Шеранић.

Премијер наглашава да здравље дјеце не смије бити предмет било каквих манипулација, те да су тврдње о преусмјеравању средстава у потпуности неосноване.

"Фонд солидарности Републике Српске и ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству Републике Српске су два потпуно одвојена фонда, са јасно дефинисаним намјенама и начинима финансирања. Тврдње да се средства намијењена за лијечење дјеце преусмјеравају у привреду су неистините. Такве информације шире они који су или неупућени или свјесно, злонамјерно и бездушно обмањују јавност. Здравље дјеце није и не смије бити предмет манипулација", рекао је Минић.

Из институција поручују да ће наставити да штите интегритет Фонда и повјерење грађана, јер, како истичу, управо то повјерење директно утиче на могућност да се помогне онима којима је помоћ најпотребнија , дјеци која се лијече у иностранству.

