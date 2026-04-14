Колико је поуздана онлајн куповина?

Аутор:АТВ
Коментари:0
У недостатку времена све чешће се окрећемо онлајн куповини. Потребно је направити разлику између регистрованих трговаца који поред стандардне трговине у продајном објекту нуде и своје услуге путем званичних онлајн страница или друштвених мрежа, од оних који у потпуности нелегално раде у онлајн сфери.
У протеклој години извршено је преко три стотине инспекцијских контрола од чега su 172 са утврђеним неправилностима, по том основу изречене су казне забране и новчане казне у износу од 340.000 конвертибилних марака.
"Ми као потрошачи најбољи смо инспектори заштите наших права, препорука купцима је да уколико на интернет страници не можете пронаћи податке субјекта, његову адресу, контакт телефон, па и онај порески број сасвим сигурно да се од такве куповине требате суздржати", каже Душанка Николић, портпарол Инспектората Републике Српске.
Уколико желимо да рекламирано производ који смо купили онлајн, јако тешко ћемо остварити рекламацију, јер лица од којих купујемо најчешће ће нам неће одговарати на поруке, блокираће нас или у крајњем случају обрисати профил и направити нови.
"Поступање инспектора зависи од сваког појединачног случаја, до које количине информација и чињеница смо ми могли доћи да бисмо лоцирали и идентификовали то лице, ове циљане контроле се у правилу раде након великог броја неких оперативних радњи на терену које ми радимо, у смислу прикупљања информација са друштвених мрежа, са различитих платформи на којима се појављује једна иста огласна станица или пословно име", каже Николић.
Из Уније послодаваца Српске поручују да неуређена онлајн сфера ствара проблеме легалним послодавцима.
"Нелојална конкуренција у ствари штети и држави и онима који раде, значи, задатак државе је да за онај порез који смо ми платили да нас заштити од оних који раде нелојално једноставно тим обарају цијене нама или узимају посао, а држава остане без новца. Не можете имати нормалан развоје легалних послодаваца уколико имате јаку сиву економију ба онлајну", рекао је Саша Тривић, потпредсједник Уније послодаваца Српске.
Боља сарадња са удружењима за заштиту потрошача може да допринесе грађанима, све што се не ради поштено треба да буде кажњено и искључено из тржишне игре, јасни су економисти.
"Гледајући цијелу ситуацију, тржишна инспекција нека нам помогне да то буде уредније, а са друге стране ће на тај начин бити више новаца по основу ПДВ-а, јер данас ако вам испоручилац пошаље и рачун са ПДВ ви имате и гаранцију да сте ипак сигурни шта сте купили. Оно што треба сачувати јесте поштење у том трговинском бизнису, а за то имамо инспекције, само је питање колико су оспособљене и квалификоване да одраде свој посао на најбољи могући начин", рекао је Зоран Павловић, економиста.
Онлајн куповина јесте бржа, а често и јефтинија од класичног одласка у трговину. Нису сва онлајн продајна мјеста и поуздана, за адекватно шопинговање у онлајн сфери потребно је бити и дигитално писмен.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму