Шеранић: Родитељи његоватељи добијају посебан додатак, из буџета Српске 12 милиона КМ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић најавио је значајне измјене Закона о социјалној заштити којима се уводи посебан додатак за бригу о лицима ометеним у развоју.
Нова законска рјешења омогућиће родитељима његоватељима примања и након што штићеник наврши 30 година живота.
"Измјенама и допунама су предвиђене двије ствари - да родитељи његоватељи могу додатак за бригу о дјетету ометеном у развоју да остваре и након 30. године лица ометеног у развоју", рекао је Шеранић на конференцији за новинаре у Бањалуци поводом 100 дана рада Владе Српске.
Овим измјенама, додао је Шеранић, биће уведен додатак и за лица која нису до сада остваривала статус родитеља његоватеља.
"Ова права ће се исплаћивати из буџета и за то ће бити обезбијеђено 12 милиона КМ до краја године", рекао је Шеранић.
Он је додао да ће се измјене и допуне Закона о социјалној заштити наћи по хитној процедури на сједници Народне скупштине која је заказана за 19. мај.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
47 мин0
Хроника
1 ч0
Сцена
1 ч0
Регион
1 ч0
Најновије
16
27
16
22
16
20
16
12
16
03
Тренутно на програму