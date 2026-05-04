Logo
Large banner

Шеранић: Родитељи његоватељи добијају посебан додатак, из буџета Српске 12 милиона КМ

Аутор:

АТВ
04.05.2026 16:03

Коментари:

0
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић на конференцији за медије поводом 100 дана Владе.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић најавио је значајне измјене Закона о социјалној заштити којима се уводи посебан додатак за бригу о лицима ометеним у развоју.

Нова законска рјешења омогућиће родитељима његоватељима примања и након што штићеник наврши 30 година живота.

"Измјенама и допунама су предвиђене двије ствари - да родитељи његоватељи могу додатак за бригу о дјетету ометеном у развоју да остваре и након 30. године лица ометеног у развоју", рекао је Шеранић на конференцији за новинаре у Бањалуци поводом 100 дана рада Владе Српске.

Овим измјенама, додао је Шеранић, биће уведен додатак и за лица која нису до сада остваривала статус родитеља његоватеља.

"Ова права ће се исплаћивати из буџета и за то ће бити обезбијеђено 12 милиона КМ до краја године", рекао је Шеранић.

Он је додао да ће се измјене и допуне Закона о социјалној заштити наћи по хитној процедури на сједници Народне скупштине која је заказана за 19. мај.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ален Шеранић

Република Српска

родитељ његоватељ

Родитељи

буџет Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Окружни суд у Добоју осудио је Саву Милошевића (30) из Брода на 22 године и три мјесеца затвора због тешког убиства супруге Слађане Милошевић (24), коју је убио у сачекуши хицем из аутоматске пушке.

Хроника

Породица убијене Слађане шокирана пресудом: То је премала казна, убио је мајку двоје дјеце!

47 мин

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Трагедија у Бањалуци, погинуо мушкарац

1 ч

0
Ведрана Рудан о болести: Умирем од рака, споро иде

Сцена

Ведрана Рудан о болести: Умирем од рака, споро иде

1 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Угрозили стоку: Супружници осумњичени да су просули мишомор по ливади

1 ч

0

Више из рубрике

Премијер Владе Републике Српске Саво Минић на конференцији за медије поводом 100 данас Владе

Република Српска

Минић: Институције Српске сачувале дигнитет и потврдиле апсолутни кредибилитет

1 ч

0
Премијер Владе Републике Српске Саво Минић на конференцији за медије поводом 100 дана Владе Републике Српске

Република Српска

Обиљежено 100 дана рада Владе Републике Српске

1 ч

1
Колегијум Нрадосне скупштине

Република Српска

Редовна сједница Народне скупштине 19. маја

1 ч

0
Премијер Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић: Приоритет уградња пригушница

2 ч

0

  • Најновије

16

27

Мазалица: У сложеним околностима Влада Српске урадила добар посао у првих 100 дана

16

22

Америка тврди: У потпуности контролишемо Ормуски мореуз

16

20

Минић најавио заједничку сједницу са Владом Србије

16

12

Детаљи трагедије у Бањалуци: Мушкарац преминуо у дворишту куће

16

03

Шеранић: Родитељи његоватељи добијају посебан додатак, из буџета Српске 12 милиона КМ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner