Угрозили стоку: Супружници осумњичени да су просули мишомор по ливади

04.05.2026 15:18

Никшићанин С.Б. и његова супруга саслушани су у Центру безбједности Никшић због сумње да су на државном имању на Капином пољу, у близини аеродрома, просули већу количину отрова – мишомора и тиме угрозили животе људи и стоке.

Они су негирали да су у суботу из аутомобила "голф 2" посипали отров по ливади која служи за испашу више стотина грла стоке.

Из Управе полиције незванично је саопштено да је о догађају обавјештено Основно државно тужилаштво, које је наложило прикупљање додатних информација. Случај је узнемирио јавност, нарочито због чињенице да се ради о простору на којем се свакодневно напаса велики број животиња. Сваки корак по тој ливади могао је значити разлику између живота и смрти за стотине грла стоке.

Грађански активиста Александар Драгићевић објавио је на друштвеним мрежама да на Капином пољу, заједно са волонтерима, ручно уклања мишомор са ливаде на којој се напаса више од 700 оваца.

Он је истакао да је ситуација озбиљна и да захтјева хитну реакцију, те да га је затечено стање непријатно изненадило.

"Ево нас на Капином пољу, ручно сакупљамо мишомор са ливаде на којој се напаса преко 700 оваца. Несавјесна особа помијешала је мишомор, сточну храну и со, како би угрозила људе који овдје напасају стоку. Вјерујте ми да ни у сновима нисам помислио да ћемо ово радити", поручио је Драгићевић у видео снимку објављеном на друштвеној мрежи.

Из Комуналног предузећа додају да су, иако овакве активности нису у њиховој редовној надлежности, хитно реаговали због заштите здравља људи, животиња и животне средине.

"Позивамо грађане да се строго придржавају постављене сигнализације и не прилазе означеној локацији", поручили су из тог предузећа, преноси подгорички Дан.

Према његовим ријечима, отров је, срећом, посут поред пута и задржао се близу пута, што је олакшало његово уклањање. Волонтери су ангажовали и индустријски усисивач како би се што ефикасније уклонила опасна супстанца.

