Logo
Large banner

Америка тврди: У потпуности контролишемо Ормуски мореуз

Аутор:

АТВ
04.05.2026 16:22

Коментари:

0
Америка тврди: У потпуности контролишемо Ормуски мореуз
Фото: Tanjug/AP

Сједињене Америчке Државе контролишу Ормуски мореуз и блокирају кретање бродова ка иранским лукама, изјавио је министар финансија САД Скот Бесент у интервјуу за Фокс њуз.

"Ми кажемо да Иранци не контролишу мореуз. Ми га у потпуности контролишемо. Блокирали смо бродове који улазе и излазе из иранских лука", рекао је он.

Бесент је тако прокоментарисао саопштење Централне команде САД о проласку америчких ратних бродова кроз Ормуски мореуз и пратњи трговачких пловила.

Полиција Републике Српске

Хроника

Детаљи трагедије у Бањалуци: Мушкарац преминуо у дворишту куће

Према тим подацима, два трговачка брода под америчком заставом већ су безбједно прошла кроз мореуз, док америчке снаге учествују у обнављању цивилног поморског саобраћаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Америка

Ормуски мореуз

Иран

Иран најновије вијести

Иран вијести

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Резерве хране окнзерве тјестенина

Свијет

Почело је? Њемачка се спрема за најгоре

3 ч

0
Лидер француске крајње левице Жан-Лик Меланшон говори током предизборног састанка за градоначелника како би подржао Себастијана Делогуа, кандидата француске крајње љевичарске странке Непокорна Француска (ЛФИ) за изборе за градоначелника Марсеја, у Марсеју, на југу Француске, у суботу, 7. марта 2026.

Свијет

Француска добила првог кандидата за предсједника: Радикални љевичар по четврти пут улази у утрку

3 ч

0
Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026

Свијет

Ескалирало је: Гори у Ормуском мореузу

4 ч

0
Бодљикава жица

Свијет

Гранична контрола и даље на снази

5 ч

0

  • Најновије

16

27

Мазалица: У сложеним околностима Влада Српске урадила добар посао у првих 100 дана

16

22

Америка тврди: У потпуности контролишемо Ормуски мореуз

16

20

Минић најавио заједничку сједницу са Владом Србије

16

12

Детаљи трагедије у Бањалуци: Мушкарац преминуо у дворишту куће

16

03

Шеранић: Родитељи његоватељи добијају посебан додатак, из буџета Српске 12 милиона КМ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner