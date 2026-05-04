Америка тврди: У потпуности контролишемо Ормуски мореуз

Аутор:АТВ
Коментари:0
Сједињене Америчке Државе контролишу Ормуски мореуз и блокирају кретање бродова ка иранским лукама, изјавио је министар финансија САД Скот Бесент у интервјуу за Фокс њуз.
"Ми кажемо да Иранци не контролишу мореуз. Ми га у потпуности контролишемо. Блокирали смо бродове који улазе и излазе из иранских лука", рекао је он.
Бесент је тако прокоментарисао саопштење Централне команде САД о проласку америчких ратних бродова кроз Ормуски мореуз и пратњи трговачких пловила.
Хроника
Детаљи трагедије у Бањалуци: Мушкарац преминуо у дворишту куће
Према тим подацима, два трговачка брода под америчком заставом већ су безбједно прошла кроз мореуз, док америчке снаге учествују у обнављању цивилног поморског саобраћаја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
27
16
22
16
20
16
12
16
03
Тренутно на програму