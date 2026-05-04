Породица убијене Слађане шокирана пресудом: То је премала казна, убио је мајку двоје дјеце!

Аутор:

Огњен Матавуљ
04.05.2026 15:54

Окружни суд у Добоју осудио је Саву Милошевића (30) из Брода на 22 године и три мјесеца затвора због тешког убиства супруге Слађане Милошевић (24), коју је убио у сачекуши хицем из аутоматске пушке.
Породица Слађане Милошевић, за чије убиство је осуђен њен супруг Саво Милошевић, незадовољна је изреченом пресудом и сматра да је казна морала бити строжија.

Окружни суд у Добоју Милошевићу је за тешко убиство и недозвољено посједовање оружја изрекао јединствену казну од 22 године и три мјесеца затвора, док је Александар Остојић ослобођен оптужбе за помагање убиства.

Марко Пантић, Слађанин отац, каже да ће породица уложити жалбу на пресуду.

”Не слажем се са овом одлуком суда. Мала је казна с обзиром на то шта је починио. То је требала бити много већа казна. По мом мишљењу суд ово није урадио како је требао да уради”, рекао је Пантић.

Он каже да је шокиран одлуком суда који је другооптуженог Александра Остојића ослободио оптужбе за помагање у тешком убиству.

”По свим причама које смо чули, Остојић је био с њим. Никако не могу да схватим како сад нема доказа, а зна се да је био и довезао га. Не могу да схватим да је ослобођен. Ми ћемо обавезно уложити жалбу и тражити строжу казну”, рекао је Пантић.

Истог мишљења је и Слађанина мајка Нада Пантић.

”То је ван сваке памети и с том пресудом никако не могу да се сложим. То је премала казна. Он је убио мајку двоје мале дјеце, с тим је и њих ”убио”. Син је завршио седам дана на дјечијој психијатрији у Бањалуци. То је катастрофа”, рекла је Пантић, наводећи да би казна од 45 година или доживотног затвора била адекватна да се ”убицама стане у крај”.

На изласку из суда оптужени Милошевић је у очи гледао родитеље убијене Слађане што их је додатно шокирало.

”Не знам како уопште има образа да нас погледа. Његово понашање није нормално”, рекла је мајка ожалошћена мајка.

Савин бранилац Душан Тодоровић рекао је да није задовољан пресудом.

”Овдје се поставља питање да ли је оптужени починио кривично дјело које му се ставља на терет или не. Будући да је оптужен за тешко убиство у стицају са другим кривичним дјелом он је добио малу казну. Изречена казна указује на то да суд није довољно убијеђен да је донио правилну пресуду. По мом мишљењу пресуда је дубоко неправедна и против ње ћемо уложити жалбу”, рекао је Тодоровић наводећи да пресуда није заснована на правно ваљаним чињеницама.

У образложењу пресуде предсједница судског вијећа Снежана Бањац Лопандић навела је да тужилаштво током поступка није доказало Остојићеву кривицу. С друге стране када је у питању Милошевић сматра да изјаве свједока, налази вјештачења и остали материјални докази несумњиво указују да је он крив за убиство.

”Милошевић је оглашен кривим за тешко убиство члана породице којег је претходно злостављао. Сви докази указују на то, од тога да је он критично јутро позивао Слађану, затим садржај порука из њихових телефона, али и документ који је Слађана имала, а којим је обавијештена да је против Саве покренута истрага за насиље у породици”, навела је Бањац Лопандић.

Она каже да је приликом одмјеравања казне суд цијенио све околности, како олакшавајуће, тако и отежавајуће.

”Оптужени је отац двоје малољетне дјеце, лошег имовног стања. Цијењена су и његова ранија осуђиваност, побуде због којих је починио кривично дјело и друго. Суд сматра да ће се оваквом казном постићи сврха кажњавања”, рекла је Бањац Лопандић.

