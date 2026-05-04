Logo
Large banner

Једномјесечни притвор Тарику Прусцу, осумњиченом за убиство Елме Годињак

Аутор:

АТВ
04.05.2026 14:49

Коментари:

0
Једномјесечни притвор Тарику Прусцу, осумњиченом за убиство Елме Годињак
Фото: Printscreen/Avaz, Društvene mreže

Кантонални суд у Сарајеву одредио је једномјесечни притвор Тарику Прусцу, осумњиченом за убиство Елме Годињак (41) на Добрињи.

Притвор је Прусцу одређен због опасности да би могао поновити кривично д‌јело, те да би боравком на слободи могло доћи до узнемирења јавности, саопштено је из кантоналног суда.

Њему је на терет стављено кривично д‌јело тешко убиство.

Тарик и Елма

Хроника

Тарик Прусац креп траком Елми облијепио уста и главу у 20 слојева

Из кантоналног Тужилаштва раније је саопштено да је Прусац осумњичен да је у вечерњим часовима у петак, 1. маја, дошао пред стан четрдесетједногодишњакиње, насрнуо на њу, пријетио јој пиштољем, почео да је удара, потом је везао љепљивом траком, након чега је стан напустио са њиховим д‌јететом.

Тужитељица Ива Курилић

Хроника

Како је Прусац могао имати дозволу за оружје: Осуђиван јер је 2016. године претукао мајку и брата

Жена је, како би спасила дијете, истрчала за њима у хаустор зграде, након чега јој је Прусац испалио хитац у стомак и на мјесту је усмртио.

Он је потом побјегао аутомобилом који је оставио на шеталишту Дарива, а онда се упутио према угоститељском објекту на Башчаршији гд‌је је ухапшен.

Дамир Прусац Елма Годињак

Хроника

Детаљи с рочишта: Тарик Прусац раније пријетио ако му узму дијете да ће завршити под земљом

Осумњичени је имао забрану приласка жртви.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Тарик Прусац

Елма Годињак

Убиство

убиство на Добрињи

осумњичен за убиство

Једномјесечни притвор

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полиција Републике Српске

Хроника

Пао у акцији "Калибар": Пронађене пушке, бајонет и муниција

2 ч

0
Особа пуни свој аутомобил горивом док су цијене горива на бензинској пумпи истакнуте иза ње, сриједа, 4. март 2026. године, у Балтимору.

Хроника

Мушкарац преминуо на бензинској пумпи

2 ч

0
Тарик Прусац креп траком Елми облијепио уста и главу у 20 слојева

Хроника

Тарик Прусац креп траком Елми облијепио уста и главу у 20 слојева

2 ч

0
Тужитељица Ива Курилић открила је на данашњем рочишту убици Тарику Прусцу да је он 2016. године правоснажно осуђен јер је преткуао мајку, а да касније свог брата.

Хроника

Како је Прусац могао имати дозволу за оружје: Осуђиван јер је 2016. године претукао мајку и брата

5 ч

0

  • Најновије

16

27

Мазалица: У сложеним околностима Влада Српске урадила добар посао у првих 100 дана

16

22

Америка тврди: У потпуности контролишемо Ормуски мореуз

16

20

Минић најавио заједничку сједницу са Владом Србије

16

12

Детаљи трагедије у Бањалуци: Мушкарац преминуо у дворишту куће

16

03

Шеранић: Родитељи његоватељи добијају посебан додатак, из буџета Српске 12 милиона КМ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner