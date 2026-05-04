Кантонални суд у Сарајеву одредио је једномјесечни притвор Тарику Прусцу, осумњиченом за убиство Елме Годињак (41) на Добрињи.
Притвор је Прусцу одређен због опасности да би могао поновити кривично дјело, те да би боравком на слободи могло доћи до узнемирења јавности, саопштено је из кантоналног суда.
Њему је на терет стављено кривично дјело тешко убиство.
Из кантоналног Тужилаштва раније је саопштено да је Прусац осумњичен да је у вечерњим часовима у петак, 1. маја, дошао пред стан четрдесетједногодишњакиње, насрнуо на њу, пријетио јој пиштољем, почео да је удара, потом је везао љепљивом траком, након чега је стан напустио са њиховим дјететом.
Жена је, како би спасила дијете, истрчала за њима у хаустор зграде, након чега јој је Прусац испалио хитац у стомак и на мјесту је усмртио.
Он је потом побјегао аутомобилом који је оставио на шеталишту Дарива, а онда се упутио према угоститељском објекту на Башчаршији гдје је ухапшен.
Осумњичени је имао забрану приласка жртви.
