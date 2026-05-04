Logo
Large banner

Особље опоменуло госта, а он извукао пиштољ!

Аутор:

АТВ
04.05.2026 10:42

Коментари:

0
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

У једном угоститељском објекту на Новом Београду дошло је до инцидента када је гост локала напао конобара, а потом га гађао метком.

"Човјек је попио, узео да запали томпус, а унутра није дозвољен томпус. Опоменут је, а онда је кренуо да виче на нас, након чега је извадио пиштољ и почео да пријети. Потом је из пиштоља извадио метак и бацио на конобара. Позвали смо полицију и они су реаговали. Нико није повријеђен", рекло је за Телеграф особље локала.

Како је Телеграф већ писао, током свађе госта и особља локала, гост је млатио пиштољем и запосленима пријетио смрћу, након чега је извадио метак и гађао конобара.

Након упућених пријетњи, гост је напустио локал.

Брзом реакцијом полиције, нападач је идентификовна као Д. Р. (50), који је приведен.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Полиција

Нови Београд

Конобар

пиштољ

метак

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полиција Републике Српске

Хроника

Радници остали без 3 године доприноса: Извјештај против послодавца због утаје

2 ч

0
Тужилаштво КС предложило једномјесечни притвор Тарику Прусцу

Хроника

Тужилаштво КС предложило једномјесечни притвор Тарику Прусцу

17 ч

0
Кристина Јоксимовић

Хроника

Отац нашао одсјечену главу у подруму: Откривен мотив убиства Кристине Јоксимовић

1 д

0
Пожар касарна Автовац

Хроника

Ухапшено једно лице због подметања пожара

1 д

0

  • Најновије

12

02

Шпирић: Усвајање закона о спречавању финансирања тероризма никад није било спорно за већину у Клубу Срба

11

56

Србина протјерали из Хрватске јер је махао заставом Републике Српске

11

46

Како је реаговао Војаж на вијест да је Бресквица раскинула

11

37

Ако имате проблема са спавањем, покушајте да једете ово воће

11

27

Како је Прусац могао имати дозволу за оружје: Осуђиван јер је 2016. године претукао мајку и брата

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner