Особље опоменуло госта, а он извукао пиштољ!

У једном угоститељском објекту на Новом Београду дошло је до инцидента када је гост локала напао конобара, а потом га гађао метком.
"Човјек је попио, узео да запали томпус, а унутра није дозвољен томпус. Опоменут је, а онда је кренуо да виче на нас, након чега је извадио пиштољ и почео да пријети. Потом је из пиштоља извадио метак и бацио на конобара. Позвали смо полицију и они су реаговали. Нико није повријеђен", рекло је за Телеграф особље локала.
Како је Телеграф већ писао, током свађе госта и особља локала, гост је млатио пиштољем и запосленима пријетио смрћу, након чега је извадио метак и гађао конобара.
Након упућених пријетњи, гост је напустио локал.
Брзом реакцијом полиције, нападач је идентификовна као Д. Р. (50), који је приведен.
