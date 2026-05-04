Како је реаговао Војаж на вијест да је Бресквица раскинула

04.05.2026 11:46

Михало Веруовић Војаж
Млади репер Михајло Веруовић Војаж стигао је током претходног дана у Београд, а екипа Телеграфа снимила га је на аеродрому "Никола Тесла".

Пјевач је дао кратку изјаву за портал, а на почетку се осврнуо на протекли наступ са колегом Нућијем, са којим дуго није наступао, иако су некада били нераздвојни двојац.

"Генерално нисам дуго наступао, радио сам на албумима, тако да, класика", рекао је на почетку.

Војаж је недавно најавио велике промјене у својој каријери, па смо га питали шта то тачно значи и о каквим променама је реч.

"Доста дубоке, личне и зреле. Сам сам писао све песме на новом албуму и за разлику од прошлог, овог пута имам мало више дуета, тако да, задовољан сам", истакао је он.

Екипа Телеграфа питала је Војажа да ли је преслушао први дио Бресквичиног албума "Дескарада", а он је изненадио одговором пошто је признао да је то учинио чим су пјесме угледале свјетлост дана!

"Чуо сам га, одмах чим је изашао сам преслушао. Другачији је. Другачије од онога што је раније радила. Дефинитивно да је она задовољна тим пројектом чим га је урадила. Та музика има своју публику и сигурно ће наћи пут", рекао је Војаж, а онда је казао како ипак не слуша њене пјесме.

О Бресквичином раскиду

Недавно је од‌јекнула вијест да је Анђела Игњатовић Бресквица раскинула петогодишњу везу са згодним полицајцем Немањом. Питали смо Војажа како то коментарише, док их њихови заједнички фанови које и послије толико година имају у великом броју, на друштвеним мрежама поново спајају.

"Шта ме питате то, шта ме брига", одреаговао је Војаж на питање о томе што је Бресквица поново соло.

Каже, смета му што их људи и даље повезују.

"Смара ме, то је доста раније било. Нема разлога више ни мене да повезују са њом, ни њу са мном. То сам једном рекао исто је било вирално, плусквам перфекат, давно прошло вријеме и за мене и за њу, не морамо више да причамо о томе", истакао је Михало Веруовић Војаж за Телеграф

