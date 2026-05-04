Logo
Large banner

Ђурђевдан доноси промјену времена: Стижу невријеме, грмљавина и град

Аутор:

АТВ
04.05.2026 20:43

Коментари:

0
Ђурђевдан доноси промјену времена: Стижу невријеме, грмљавина и град
Фото: Pixabay

Стабилно и сунчано са малом облачношћу задржаће се још у уторак, док вријеме за Ђурђевдан доноси значајну промјену.

Како је саопштено из Федералног хидрометеоролошког завода, од сриједе, шестог маја, изгледно је претежно облачно и нестабилно вријеме, са мјестимично слабом кишом те краћим пљусковима неријетко праћеним грмљавином. Нестабилно вријеме задржаће се до краја радне седмице. У дане викенда прогнозира се стабилизација временских прилика и топлије током дана. Током седмице ће преовладавати слаб вјетар јужног смјера.

Минималне температуре варираће углавном између пет и десет степени у Босни, а у Херцеговини од седам до тринаест степени. Највише дневне температуре од сриједе кретаће се између седамнаест и двадесет два степена у Босни, док ће на подручју Херцеговине бити од деветнаест до двадесет четири степена, прогноза је ФХМЗ-а.

Храна за бебе

Свијет

Словак тровао дјечију храну отровом за пацове: Откривен мотив језивог злочина

Како су саопштили са портала Вријеме у Републици Српској, вријеме за Ђурђевдан се очекује промјењиво облачно уз сунчане периоде, са највише сунца поново на сјевероистоку Српске. Током дана, развојем облачности, киша и пљускови са грмљавином могући су у Крајини, добојској регији и Посавини. Локално су могући и интензивнији пљускови уз појаву града. У осталим крајевима углавном суво, уз ријетку појаву кише или пљуска.

Вјетар ће и даље бити појачан јужни, у брдско-планинским крајевима Крајине и сарајевско-романијске регије са ударима до педесет километара на час. Температуре ће се кретати од шеснаест до двадесет пет степени, а у крајевима са локалним падавинама температура ће бити у паду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Република Српска

дугорочна временска прогноза

невријеме

Временска прогноза

Вријеме

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Петар Ђокић

Градови и општине

Ђокић: Изградња ХЕ "Дабар" није заустављена

3 ч

1
Словак тровао дјечију храну отровом за пацове: Откривен мотив језивог злочина

Свијет

Словак тровао дјечију храну отровом за пацове: Откривен мотив језивог злочина

3 ч

0
Prvi kruzer prošao Ormuskim moreuzom

Регион

Црногорац на крузеру на којем је регистрован смртоносни вирус: "Све што желимо је да идемо кући"

3 ч

0
Авион

Свијет

Авион ударио у зграду у Бразилу, има погинулих

3 ч

0

Више из рубрике

Граница аутобус ауто

Друштво

Грађани који путују у агонији због ЕЕС-а: "Расуло, хаос, дебакл"

4 ч

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Вријеме сутра: Могући пљускови

8 ч

0
Жена скочила с моста у Какњу, спасили је храбра полицајка и грађанин

Друштво

Жена скочила с моста у Какњу, спасили је храбра полицајка и грађанин

9 ч

0
Цвијеће, висибабе, прољеће почиње раније него прије

Друштво

Хладнији дани су иза нас, од наредне седмице температуре и до 30°C

10 ч

0

  • Најновије

23

07

Упозорење становницима Кијева на евакуацију због пријетњи Зеленског

23

03

Необична интервенција у Загребу: Мајстори приликом поправке бојлера нашли змију

22

59

Несрећа на ауто-путу "9. јануар": Ауто слетјело с надвожњака, погинуо возач

22

53

Пуцњава код Бијеле куће: Једна особа упуцана

22

52

Џејла Рамовић за АТВ открила да ли постоји симболика броја 1004

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner