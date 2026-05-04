Ђурђевдан доноси промјену времена: Стижу невријеме, грмљавина и град

Стабилно и сунчано са малом облачношћу задржаће се још у уторак, док вријеме за Ђурђевдан доноси значајну промјену.
Како је саопштено из Федералног хидрометеоролошког завода, од сриједе, шестог маја, изгледно је претежно облачно и нестабилно вријеме, са мјестимично слабом кишом те краћим пљусковима неријетко праћеним грмљавином. Нестабилно вријеме задржаће се до краја радне седмице. У дане викенда прогнозира се стабилизација временских прилика и топлије током дана. Током седмице ће преовладавати слаб вјетар јужног смјера.
Минималне температуре варираће углавном између пет и десет степени у Босни, а у Херцеговини од седам до тринаест степени. Највише дневне температуре од сриједе кретаће се између седамнаест и двадесет два степена у Босни, док ће на подручју Херцеговине бити од деветнаест до двадесет четири степена, прогноза је ФХМЗ-а.
Како су саопштили са портала Вријеме у Републици Српској, вријеме за Ђурђевдан се очекује промјењиво облачно уз сунчане периоде, са највише сунца поново на сјевероистоку Српске. Током дана, развојем облачности, киша и пљускови са грмљавином могући су у Крајини, добојској регији и Посавини. Локално су могући и интензивнији пљускови уз појаву града. У осталим крајевима углавном суво, уз ријетку појаву кише или пљуска.
Вјетар ће и даље бити појачан јужни, у брдско-планинским крајевима Крајине и сарајевско-романијске регије са ударима до педесет километара на час. Температуре ће се кретати од шеснаест до двадесет пет степени, а у крајевима са локалним падавинама температура ће бити у паду.
