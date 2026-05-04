Црногорац на крузеру на којем је регистрован смртоносни вирус: "Све што желимо је да идемо кући"

На крузеру на којем су, према незваничним информацијама, три особе преминуле због сумње на хантавирус, налазе се и држављани Црне Горе.
Из Института за јавно здравље Црне Горе саопштено је да у овом тренутку немају податке да су црногорски држављани међу обољелима или особама код којих се сумња на инфекцију.
Институт за јавно здравље саопштио је да га је Национална контакт тачка за Међународни здравствени правилник из Холандије обавијестила о појави епидемије непознатог узрока на путничком крузеру који плови под холандском заставом, преноси портал РТЦГ.
Како наводе, добијена је информација да се на броду налазило 147 особа, укључујући 88 путника из сљедећих земаља: Велика Британија, Шпанија, Француска, Њемачка, Грчка, Белгија, Пољска, Ирска, Турска, Сједињене Америчке Државе, Канада, Нови Зеланд, Аустралија, Аргентина, Јапан, Филипини, Русија, Украјина, Црна Гора, Индија, Португал, Гватемала и Холандија.
"Код свих особа које су имале симптоме регистрована је грозница и болест слична грипу; неке особе су пријавиле гастроинтестиналне симптоме и екстремни умор, док су друге развиле упалу плућа. Према доступним подацима, сумња се на инфекције изазване хантавирусом, укључујући три смртна исхода", истиче се у саопштењу.
Додају да Институт за јавно здравље Црне Горе у овом тренутку нема информацију да су црногорски држављани међу обољелима или особама код којих се сумња на инфекцију.
"Институт за јавно здравље Црне Горе је, у складу са својим надлежностима, предузео активности ради прикупљања додатних информација. Након пристизања одговора од релевантних међународних институција, јавност ће бити благовремено обавијештена", наводи се у саопштењу.
Како поручују, хантавирусне инфекције најчешће се преносе контактом са излучевинама заражених глодара, односно удисањем честица контаминираних урином, фецесом или пљувачком глодара.
Путници на експедицијском крузеру "МВ Хондиус" проживљавају праву здравствену драму након избијања сумње на опасан вирус, док власти Зеленортске Републике одбијају да дозволе искрцавање болесних путника са брода усидреног испред главног града Праје.
Према доступним информацијама, до сада су три особе преминуле, а сумња се на заразу хантавирусом – ријетким, али потенцијално смртоносним вирусом који преносе глодари. Међу преминулима је и брачни пар из Холандије, док је још неколико случајева под сумњом, укључујући 69-годишњег Британца који је хитно пребачен на лијечење у Јоханесбург, гдје се налази на интензивној њези.
Ситуацију додатно драматизује емотиван апел једног путника са брода. Амерички путописни блогер Џејк Розмарин обратио се јавности путем друштвених мрежа директно из своје кабине на броду.
"Тренутно сам на броду МВ Хондиус и ово што се дешава је веома стварно за све нас овдје", поручио је.
"Нисмо само прича, нисмо само наслови – ми смо људи. Људи са породицама, са животима, са људима који нас чекају код куће", додао је.
Видно потресен и у сузама, додао је да је неизвјесност најтежи дио ситуације: "Све што тренутно желимо јесте да се осјећамо безбједно и да се вратимо кући. Ако видите извјештаје о овоме, сјетите се да иза тога стоје стварни људи."
Експедицијски крузер испловио је прије око три недјеље из Ушуаје у Аргентини и током пловидбе преко Атлантика имао више заустављања. На броду се налази око 149 путника и чланова посаде из чак 23 земље.
Пошто брод плови под холандском заставом, Холандија координира конзуларну помоћ. Из компаније су потврдили да се суочавају са „озбиљном медицинском ситуацијом“ и навели да чекају одобрење за искрцавање путника, посебно оних којима је потребна хитна помоћ.
Упркос притисцима, власти Зеленортске Републике засад одбијају да дозволе искрцавање. Према писању локалних медија, здравствене власти сматрају да би брод требало да настави своју руту како би се заштитило локално становништво од потенцијалне заразе. У међувремену, међу путницима влада напетост и страх, будући да инкубација хантавируса може трајати и до осам недјеља, што додатно отежава процјену ко је заражен.
Прва жртва био је 70-годишњи Холанђанин који је преминуо 11. априла. Његова супруга се разбољела током повратка кући и преминула 27. априла. Истог дана тешко се разболио и британски држављанин, који је потом евакуисан у Јужну Африку, гдје је потврђен сој хантавируса. Дана 2. маја преминуо је и њемачки путник, док се тренутно на броду налазе и два члана посаде са тешким респираторним симптомима.
У писму упућеном путницима, у које су медији имали увид, компанија наводи да „реагује на неколико случајева неидентификованог вируса“ и потврђује још једну смрт током ноћи. Путницима је препоручено ношење маски, одржавање дистанце и смањење контаката.
Хантавируси су група вируса које најчешће преносе глодари, а на људе се могу пренијети контактом са њиховим излучевинама. Иако се обично не преносе са човјека на човјека, могу изазвати тешке болести попут хантавирусног плућног синдрома или хеморагијске грознице са бубрежним синдромом. Према подацима америчког ЦДЦ-а, стопа смртности може достићи и 40 одсто. Епидемиолог Мајкл Бејкер изјавио је за Би-Би-Си да је вјероватно да су се путници заразили прије укрцавања, управо због дугог периода инкубације.
(Б92)
