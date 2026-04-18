Због рата на Блиском истоку сви отписали ово грчко острво: Резервације стагнирају

Иако је Грчка и ове године међу најтраженијим туристичким дестинацијама, резервације за Крит изненађујуће стагнирају.
Док друга одредишта биљележе снажан раст, продаја аранжмана за највеће грчко острво осјетно је слабија него претходних година, понајвише због безбједносних разлога.
Рат на Блиском истоку све више утиче на планове путовања Европљана, па чак и на избор дестинација за које се то на први поглед не би очекивало.
Безбједносна ситуација и повећана осјетљивост на геополитичке ризике подстичу туристе да преиспитају своје одлуке. Чини се да је управо то разлог уздржаности према једном од најпопуларнијих грчких острва.
Страх због војне базе на Криту
"Крит већ шест недеља биљежи својеврсни застој у резервацијама“, рекао је Мартин Фаст, директор туроператора Дертур Аустрија, за Хеуте.ат.
Објаснио је да узроци нису повезани са самим острвом, већ са безбједносно-политичким околностима које су промијениле перцепцију цијелог региона. Један конкретан фактор притом игра важну улогу.
"Разлог је велика америчка војна база у Суди, близу Ханије. Чини се да су људи због тога опрезнији када планирају нова путовања“, рекао је Фаст.
Медитеран и даље привлачи туристе
Упркос томе, Грчка је и овог љета међу најтраженијим дестинацијама Аустријанаца, који све више бирају краћа и једноставнија путовања. Велики добитници актуелне ситуације на Блиском истоку су медитеранске земље попут Италије, Шпаније и Португала.
"Италија тренутно биљежи раст од десет одсто", навео је Фаст.
Ипак, посебно се истиче раст популарности Бугарске.
"То је земља којој се посебно радујем јер је дуго била потцјењена“, рекао је Фаст. Додао је да се поверење туриста вратило након пада изазваног ратом у Украјини.
"Биљежимо раст од више од 80 одсто у поређењу са прошлом годином“, истакао је.
Шта посјетити у Бугарској
Међу бугарским знаменитостим, а истиче се Несебар, град под заштитом УНЕСЦО-а који дјелује попут музеја на отвореном. Његов шарм чине уске камене улице, старе куће и бројни ресторани с погледом на море.
Љубитеље историје и духовности привући ће Рилски манастир, један од најпознатијих симбола земље.
Најпознатија бугарска љетовалишта су Златни Пјасци и Сунчана обала. Златни Пјасци познати су по забави и ноћном животу, али нуде и мирније дијелове плаже уз обалу Црног мора. Сунчана обала привлачи породице и млађе госте захваљујући дугој пјешчаној плажи и богатој туристичкој понуди.
Главни град Софија познат је по споју модерне културе и историјских знаменитости, међу којима се посебно истиче Катедрала Александра Невског.
Бугарска туристе привлачи прије свега повољнијим цијенама и добром саобраћајном повезаношћу, због чега многима постаје озбиљна алтернатива класичним медитеранским дестинацијама, пише Б92
