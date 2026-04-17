Викенд доноси нове преокрете

АТВ
17.04.2026 23:00

Лавови овог викенда улазе у период појачане креативности и потребе да буду у центру пажње. Ваша природна харизма биће на врхунцу, а енергија којом зрачите привлачиће људе попут магнета. Ово нису дани за повлачење и тишину, већ за акцију, дружење и показивање свијету ко сте и шта можете да урадите.

Осјетићете снажну потребу да се изразите на јединствен начин, било кроз умјетност, стил облачења или једноставно начин на који водите разговор. Нека ваша унутрашња звијезда јако сија јер је викенд који је пред вама ваша сцена.

Комплетан друштвени календар

Ваш друштвени календар би могао бити препун. Прихватите позиве за забаве, организујте окупљање у свом дому или једноставно изађите у град на место гдје се осјећате виђено. Ваша доминантна, али топла природа учиниће вас идеалним домаћином или најзабавнијим гостом.

Лавови ће уживати у организовању догађаја где могу да покажу свој таленат за стварање гламурозне атмосфере. Не бојте се да преузмете иницијативу и предложите активности – ваши пријатељи ће ценити ваш ентузијазам и лидерске способности. Ово је вријеме за стварање успомена које ће се дуго препричавати, а наравно, ви ћете бити у главној улози.

Драматична романса

Када је љубав у питању, Лавови не траже просечност. Овог викенда желите романсу која је драматична, узбудљива и дивна. Ако сте у вези, изненадите партнера величанственим гестом - припремите раскошну вечеру, испланирајте необичан излазак или му поклоните нешто што одражава вашу страст.

Слободни Лавови ће имати прилику да упознају некога ко може да парира њиховој енергији. Тражићете некога ко вас види и цени вашу јединственост, некога ко се не плаши вашег сјаја, већ му се диви. Флерт ће бити ваша игра, а самопоуздање ваше најјаче оружје. Нека вас срце води и не задовољавајте се ничим мањим од онога што сматрате да заслужујете.

