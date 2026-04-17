Уведена нова ријеч за врућ дан

Јапанска метеоролошка агенција (ЈМА) саопштила је данас, 17. априла, да је званично усвојила ријеч "кокушоби" као назив за вреле дане са максималном температуром од 40 степени Целзијуса или вишом.
Ова ријеч, која значи "веома врућ дан", али нема званичан превод, изабрана је након што је скоро пола милиона људи учествовало у гласању, преноси Блумберг.
"ЈМА ће користити овај термин да ефикасно подигне свијест и подстакне опрез међу јавношћу", саопштила је агенција.
Нова ознака проширује званични ријечник Јапана за скокове нивоа живе, додајући постојећи назив "екстремно врућ дан" за температуре више од 35 степени Целзијуса.
Дани са температурама које достижу 30 степени или више означени су као "дани љетње средине", док су они с температуром од 25 степени "љетњи дани".
Јавност је имала и друге приједлоге за потенцијални назив, укључујући "дан натопљен знојем", "дан сауне" и чак "дан останка код куц́е", наводи ЈМА у саопштењу за штампу.
Према подацима агенције, Јапан је прошле године имао најтоплије љето икада, а од 20 највиших температура икада забиљежених, осам је регистровано од краја јула до почетка августа 2025. године.
Посљедице по јавно здравље су биле озбиљне, са рекордних 100.000 људи послатих у болнице због топлотног удара током периода од пет мјесеци прошле године.
Као једна од земаља најсклонијих катастрофама, Јапан је током деценија развио софистициран и строго регулисан систем за комуникацију ризика од временских услова и природних катастрофа, подсјећа Блумберг и додаје да би одређивање званичне ознаке за дане са екстремним температурама могло помоц́и у обликовању начина на који се владе и корпорације носе са опасностима од рекордних врућина, преноси Танјуг.
