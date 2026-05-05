Камион се преврнуо на ауто-путу, ударио у далековод и запалио се

На ауто-путу Брегана - Загреб дошло је до саобраћајне незгоде када је теретњак пробио заштитну ограду, ударио у далековод и запалио се, саопштено је из Полицијске управе бродско-посавске.
Незгода се догодила код Среданаца у правцу Брегане, а полиција је дојаву о пожару на возилу у којем се налазила једна особа примила у 14.18 часова.
Теретњак је из неутврђених разлога пробио централну заштитну ограду и завршио на коловозу који води у супротном правцу, а том приликом је ударио у стуб далековода.
На терен су изашле све хитне службе, а у току је увиђај којим би требало да буде расвијетљен тачан узрок несреће, као и стање возача камиона.
Саобраћај тече успорено у оба смјера.
