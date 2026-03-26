Обиљежавање страдања Срба у Сијековцу код Брода

26.03.2026
10:49
У Сијековцу код Брода почело је обиљежавање 34 године од првог масовног злочина над Србима у БиХ које су починиле регуларне хрватске снаге и паравојне муслиманско-хрватске јединице.
Обиљежавању овог историјског догађаја од републичког значаја под називом "Хрватско-муслимански злочин над Србима" присуствују предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Српске Радан Остојић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир, министар за рад, запошљавања, борачка и социјална питања Србије Милица Ђурђевић Стаменковски, шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић.
Обиљежавању присуствују и изасланик српског члана Предсједништва БиХ Бошко Томић, вршилац дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић, начелник општине Брод Милан Зечевић, представници Тећег пјешадијског Република Српска пука Оружаних снага БиХ, представници организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата Српске, бројни грађани.
Парастос убијеним цивилима у Храму Свете великомученице Огњене Марије служи свештенство Епархије зворничко тузланске.
Овај историјски догађај од републичког значаја организује Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.
Припадници регуларних снага Хрватске војске, ХОС-а и локалних муслиманско-хравтских снага извршили су 26. марта 1992. године оружани напад на цивилно становништво Сијековца убивши девет српских цивила из породица Зечевић, Милошевић, Трифуновић и Радановић.
Најмлађа жртва имала је 17, а најстарија 72 године.
Агресор је запалио и уништио 15 кућа и православну цркву. За злочин у Сијековцу правоснажно је осуђено само једно лице.
