Бећировић опет има своју историју: "Сарајевску хагаду спасили муслимани од нациста и великосрпске агресије"

25.03.2026

10:03

Фото: Уступљена фотографија

Навикли смо да бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић износи нека своја виђења догађаја у БиХ, која баш немају везе са истином, али овај пут је отишао корак даље.

Тако је предсједавајући Предсједништва, на скупу у Вашингтону, поводом представљања Сарајевске хагаде изнио неке поприлично шокантне и неутемељене тврдње.

Како је навео Бећировић, Сарајевску хагаду су спасили "муслимани од нациста и великосрпске агресије"?!?

"Сарајевска хагада је преживјела инквизицију. Преживјела је нацизам. Хагада је преживјела Други свјетски рат, када су је босански муслимани, ризикујући властите животе, сачували од нациста. Преживјела је великосрпску опсаду Сарајева 1990-их година, када су је спасили храбри радници Земаљског музеја БиХ, док је град био под гранатама", рекао је Бећировић.

Опет је причао о наводном "геноциду над Бошњацима", а и ту је потпуно окренуо тезу о демонизовању народа. Не треба бити превелики познавалац историје да би били упознати са чињеницом да су Срби деценијама окарактерисани као "лоши момци". Довољно је само да погледате филмску продукцију и све ће вам бити јасно. Ипак, Бећировић има другачији став.

"Посебан циљ бруталне пропаганде 1990-их година био је да се Бошњаци демонизују и компромитирају у очима Сједињених Америчких Држава и Запада. Не заборавимо, управо је застрашујућа политичка и медијска кампања била увод у једини геноцид у Европи након Другог свјетског рата - геноцид над Бошњацима", рекао је Бећировић.

Бећировић је нагласио да је "БиХ држава која има миленијску прошлост и сигурну будућност". О каквој прошлости и државности прича, вјероватно није ни њему најјасније, али како јасно му је, како је рекао, да је НАТО "национални интерес".

