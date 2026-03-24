Федерација БиХ се задужила за 29,66 милиона КМ

Извор:
СРНА
24.03.2026
14:59
Федерација БиХ задужила се данас за 29.659.868 КМ емисијом трезорских записа на Сарајевској берзи, објавила је ова берза.
Планирани износ емисије је 30 милиона КМ, колики је и остварени износ.
Укупан износ пристиглих понуда је 34,2 милиона КМ, а износ прихваћених понуда је 30 милиона КМ.
На аукцији је постигнута пондерисана просјечна каматна стопа од 2,2999 одсто, док је рок доспијећа 23. септембар.
