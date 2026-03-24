Федерација БиХ се задужила за 29,66 милиона КМ

СРНА

СРНА

24.03.2026

14:59

Федерација БиХ задужила се данас за 29.659.868 КМ емисијом трезорских записа на Сарајевској берзи, објавила је ова берза.

Планирани износ емисије је 30 милиона КМ, колики је и остварени износ.

Укупан износ пристиглих понуда је 34,2 милиона КМ, а износ прихваћених понуда је 30 милиона КМ.

На аукцији је постигнута пондерисана просјечна каматна стопа од 2,2999 одсто, док је рок доспијећа 23. септембар.

Прочитајте више

Драшко Станивуковић

Регион

Хрватска полиција о привођењу Станивуковића: Пуштена особа са истом презименом

1 ч

1
Милорад Додик

Република Српска

Додик о привођењу на граници: Ако се ово настави, тражићу реципрочне мјере

1 ч

0
Власник OnlyFansa био мртав данима прије него што је вијест о смрти објављена

Сцена

Власник OnlyFansa био мртав данима прије него што је вијест о смрти објављена

1 ч

0
Фотографија приказује сипање горива у аутомобил, на бензинској пумпи

Свијет

Хаос на пумпама у Аустрији: Цијена дизела пробила границу

1 ч

0

Више из рубрике

Петрић: Изборни губитници двије деценије понављају да губе изборе јер нема технологије

БиХ

Петрић: Изборни губитници двије деценије понављају да губе изборе јер нема технологије

3 ч

0
Коридор 5Ц

БиХ

Обустављени радови на Коридору 5C јер Аутоцесте ФБиХ нису исплатиле извођаче радова

5 ч

0
Породица Исак шири бизнис: Рамо отворио салон луксузних аутомобила

БиХ

Породица Исак шири бизнис: Рамо отворио салон луксузних аутомобила

8 ч

0
Превозници пристали на преговоре.

БиХ

Умјесто најављених протеста - преговори

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

05

Пореска управа упозорила обвезнике: Ово је рок за подношење пријава

16

04

Тужилаштво објавило детаље хапшења Немање Миљковића и затражило притвор

15

59

Јанша коментарисао изборе: Било је неправилности

15

55

Додик: Опасност је да Вукановић и њему слични уђу у Савјет министара

15

54

Шакири отказани сви концерти

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner